Martin Marietta Materials, Inc. est le 2e producteur américain de granulats et de matériaux de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - granulats et matériaux de construction (94,5%) : granulats (58,7% du CA), bétons prêts à l'emploi (21,9%), matériaux de revêtement routier et asphaltes (9,9%) et ciments (9,5%) ; - produits chimiques à base de magnésie (5,5%) : destinés aux applications industrielles, agricoles et environnementales. Le groupe propose également des chaux dolomitiques destinées à l'industrie de l'acier. 98,6% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Matériaux de construction