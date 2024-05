En une décennie, Martin Marietta Materials est devenu un des leaders dans l'extraction de granulats aux Etats-Unis, fort d'une stratégie d'acquisitions bien huilée. Malgré un ralentissement du secteur de la construction en 2023, Martin Marietta a non seulement résisté mais a vu ses marges et son chiffre d'affaires atteindre des niveaux records. Avec la reprise progressive de la construction et l'adoption de lois en faveur d'investissements dans les infrastructures, Martin Marietta est bien positionnée pour capitaliser sur ces tendances.

L'industrie des granulats repose sur l'extraction de matériaux tels que le gravier, le sable et la pierre concassée. Ces ressources naturelles servent de base pour le béton, l'asphalte, et sont indispensables pour la construction de tous nos ouvrages tels que les routes, les ponts, les bâtiments résidentielles et commerciales, etc...

La demande est dépendante du cycle économique. La production a atteint un sommet en 2006 avant de chuter pendant la crise financière de 2008. Après un creux en 2009, la production a repris, bien que sujet à des fluctuations. En 2023, la hausse des taux d'intérêts a entraîné des ralentissements dans les constructions résidentielles et commerciales.

Même si les volumes ont ralenti, les prix des agrégats ont augmenté ces trois dernières années. Le profit brut par tonne de l'entreprise a quasiment doublé passant de 5,9$ à 10,4$.

Prix de vente moyen et profit brut par tonne pour Martin Marietta

Il est également crucial de comprendre les dynamiques spécifiques qui influencent ce marché. Transporter des matériaux de construction sur de longues distances s'avère coûteux, raison pour laquelle les carrières de matériaux de construction se situent à proximité des centres urbains. Cette proximité réduit les coûts de transport et favorise la formation de quasi-monopoles ou de duopoles dans de nombreux États. Cette situation confère aux acteurs un pouvoir de fixation des prix, ainsi que d'importantes barrières à l'entrée. Non seulement à cause des coûts initiaux pour l'acquisition de terrains et l'achat d'équipement lourd, mais aussi en raison des régulations environnementales strictes qui compliquent l'obtention des permis nécessaires pour l'exploitation minière.

Place à Martin !

Martin Marietta Materials est une entreprise spécialisée dans le secteur des matériaux de construction à base de ressources naturelles. L'entreprise exploite un vaste réseau d'environ 360 carrières, mines et dépôts de distribution répartis dans 28 États des États-Unis, ainsi qu'au Canada et aux Bahamas. Outre les granulats tels que la pierre concassée, le sable et le gravier, l'entreprise produit également du ciment et offre des produits en aval comme le béton, l'asphalte et des services de pavage.



En 2024, l'entreprise prévoit que les agrégats constitueront 66% de son chiffre d'affaires. Le ciment et les autres produits représenteront environ 29% des revenus. Le dernier segment spécialisé dans l'oxyde de magnésium, plus anecdotique, devrait représenter 5% du chiffre d'affaires estimé.



Martin Marietta tire l'essentiel de ses revenus aux États-Unis, avec une concentration au Texas qui devrait générer environ 28% du chiffre d'affaires.



L'entreprise catégorise ses clients en trois segments principaux : infrastructure, non-résidentiel et résidentiel.

En 2023, les projets d'infrastructure publique ont représenté 36% des expéditions de granulats, un marché généralement stable grâce au financement gouvernemental. Martin Marietta estime que la loi sur les investissements dans les infrastructures et l'emploi (IIJ Act) devrait stimuler davantage le secteur, avec de nouveaux financements approuvés en novembre 2023, particulièrement au Texas.

Les segments non résidentiel et résidentiel, représentant respectivement 35% et 24% des expéditions d'agrégats, ont démontré leur résilience durant ces deux dernières années de fortes inflations. Selon le PDG, avec la stabilisation des taux d'intérêt et l'amélioration de l'accessibilité au logement, une reprise de la construction est anticipée.

Martin Marietta est également un fournisseur de ballast pour les voies ferrées et de chaux agricole, des niches qui représentent 5% de ses expéditions.



Avec peu de produits substituables et des barrières à l'entrée pour les nouveaux concurrents, Martin Marietta capitalise sur ces avantages concurrentiels pour renforcer sa position de leader. L'entreprise concentre ses efforts dans les régions où elle est déjà bien établie, ce qui lui permet d'optimiser son efficacité et sa rentabilité.

Finance

Martin Marietta Materials, avec une capitalisation boursière de 37,5 milliards de dollars, se positionne comme le troisième acteur de son secteur. Le ratio Valeur Entreprise/Ebitda pour 2024 est estimé à 17x – légèrement supérieur à la moyenne historique de l'entreprise.

Au cours de la dernière décennie, le chiffre d'affaires a presque quadruplé pour atteindre 6,8 milliards de dollars en 2023, ce qui représente un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 11,7%. Dans le même temps, la marge nette a augmenté jusqu'à devenir la plus élevée de son secteur, atteignant 17,3% en 2023. Cette amélioration s'explique par le choix stratégique de se focaliser sur les granulats, son segment le plus profitable, et par l'impact positif des acquisitions.

Ces performances financières ont permis à l'entreprise de distribuer 1,3 milliard de dollars en dividendes et de racheter un montant équivalent en actions, soit un taux de distribution (payoutratio) de 29,5%.

La dette à long terme s'élève à 4,3 milliards de dollars, avec des échéances jusqu'en 2051. Avec 1,3 milliard de dollars de liquidités disponibles et un Free Cash Flow to Firm d'un milliard de dollars en 2023. L'entreprise aurait besoin de quatre ans pour rembourser complètement sa dette à long terme, ce qui est conforme aux standards du secteur.

Au cours de la dernière décennie, Martin Marietta a investi plus de 8 milliards de dollars en acquisitions. En ce début d'année, l'entreprise a conclu avec Blue Water Industries l'achat de 20 producteurs d'agrégats pour 2,1 milliards de dollars. Ces acquisitions ont permis à l'entreprise d'optimiser son portefeuille. Dans la même optique, l'entreprise a décidé de se séparer d'une partie de son segment Ciment pour pour 3,1 milliards de dollars.

Perspectives

Lors de la dernière présentation des résultats trimestriels, l'entreprise a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2024 à 7,1 milliards de dollars. Cette révision à la hausse est soutenue par une augmentation de 10% des prix des agrégats et par les bénéfices attendus de l'acquisition de Blue Water. L'entreprise évoque sa volonté de poursuivre le désengagement de ses segments non stratégiques.

Actuellement, l'action de Martin Marietta se négocie sur ses plus hauts historiques. Une baisse du cours dans les mois à venir est envisageable. Cela pourrait représenter une opportunité d'achat pour les investisseurs, compte tenu des fortes marges génératrices de valeurs pour ses actionnaires et d'un plan d'action clairement établi par l'entreprise pour les années à venir.



A titre comparatif, voici un tableau regroupant les principaux concurrents de MLM cotés en Bourse :

Performance boursière du secteur depuis 2010