Martin Midstream Partners L.P. fournit des services spécialisés aux compagnies pétrolières et gazières indépendantes, aux raffineurs indépendants et aux entreprises chimiques. Ses activités sont principalement axées sur la région de la côte du Golfe des États-Unis. Ses segments comprennent le terminalling et le stockage, le transport, les services de soufre et les produits spécialisés. Elle possède ou exploite plus de 12 installations de terminaux maritimes à terre et neuf installations de terminaux spécialisés, principalement dans la région du Golfe du Mexique. Le secteur des transports exploite une flotte de moyens de transport terrestres et maritimes qui transportent des produits pétroliers et des sous-produits, des produits pétrochimiques et des produits chimiques. Il traite et distribue le soufre produit par les raffineries de pétrole situées principalement dans la région du Golfe du Mexique. Le segment des produits de spécialité est spécialisé dans la commercialisation, la distribution et le transport de liquides de gaz naturel, ainsi que dans les services de mélange et de conditionnement de lubrifiants et de graisses de spécialité.