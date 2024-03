Martinrea International Inc. est un fournisseur automobile diversifié et mondial basé au Canada. La société se concentre sur le développement et la production de pièces métalliques, d'assemblages et de modules, de systèmes de gestion des fluides et de produits complexes en aluminium destinés principalement au secteur automobile. La société est engagée dans la conception, le développement et la fabrication de structures légères et de systèmes de propulsion de haute technicité et à valeur ajoutée. Les activités de la société sont réparties géographiquement entre l'Amérique du Nord, l'Europe et le reste du monde. La société propose une large gamme de produits, d'assemblages et de systèmes pour les petites et grandes voitures, les crossovers, les pick-up et les véhicules utilitaires sport. Les solutions de l'entreprise comprennent des structures légères, des systèmes de propulsion, une fabrication flexible et la technologie du graphène. La société opère dans environ 57 sites au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Allemagne, en Slovaquie, en Espagne, en Chine, en Afrique du Sud et au Japon.