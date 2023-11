Marubeni Corporation est un groupe diversifié organisé essentiellement autour de 12 pôles d'activités : - vente de produits agricoles et prestations de services connexes (47% du CA) : vente d'intrants agricoles (produits de protection des cultures, engrais, semences, etc.), prestations de services en agriculture de précision, formulation de produits de protection des cultures, exportation de céréales et d'oléagineux, etc. ; - vente de produits alimentaires (17,6%) ; - production et distribution de pétrole, de gaz, d'énergies alternatives et d'électricité (10,4%) ; - fabrication de produits chimiques et pétrochimiques (6,4%) ; - production de métaux et de ressources minérales (4,9%) ; - vente et financement de machines et d'équipements industriels et de construction (4,6%). Le groupe développe également des activités de vente d'automobiles, de distribution de de pneumatiques ; - vente de produits électronique grand public (4,3%). En outre, le groupe développe des activités de développement et de gestion d'actifs immobiliers ; - vente de produits forestiers (2,3%) : copeaux de bois et combustibles issus de la biomasse, pulpes et déchets de papier, papiers, cartons, produits d'hygiène, matériaux de construction et produits en bois ; - vente de vêtements, d'accessoires, de produits textiles et de produits de style de vie (1,1%) ; - gestion et exploitation d'avions et de navires (1%) ; - développement d'unités de production d'énergie et d'installations industrielles (0,3%) ; - financement et crédit-bail (0,1%) : financement automobile, crédit-bail d'avions et de moteurs d'avions, crédit-bail et location de remorques frigorifiques, de véhicules commerciaux, de wagons de marchandises, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (37,2%), Etats-Unis (42,5%) et autres (20,3%).

Secteur Négoce et distribution diversifiée