Les actions indiennes ont atteint des sommets historiques à l'ouverture mercredi, le constructeur automobile Maruti Suzuki continuant à se redresser, mais l'indice de référence a rapidement cédé ses gains, plombé par les valeurs financières.

Le NSE Nifty 50 et le S&P BSE Sensex ont augmenté d'environ 0,1% chacun à l'ouverture pour atteindre des niveaux records pour la deuxième session consécutive.

Le Nifty a maintenant atteint des records de clôture 16 fois sur les 27 sessions depuis le début du mois de juin, une fois de plus que le Sensex.

Cependant, les indices de référence ont rapidement inversé les gains d'ouverture pour s'échanger environ 0,15%-0,2% plus bas, à partir de 9:20 a.m. IST.

Maruti Suzuki a fait un bond de 1,5%, le plus important sur le Nifty et a augmenté pour le deuxième jour consécutif après que les médias locaux aient rapporté que l'état indien de l'Uttar Pradesh (UP) avait renoncé aux frais d'enregistrement sur les voitures hybrides. Maruti Suzuki est l'un des principaux vendeurs de voitures hybrides dans le pays.

Sept des 13 principaux secteurs ont enregistré des pertes. Les valeurs financières à forte pondération, les banques privées et les banques ont baissé de 0,3 % à 0,5 %. (Rapport de Manvi Pant et Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala et Savio D'Souza)