Maruti Suzuki India Ltd figure parmi les 1ers constructeurs automobiles indiens. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de véhicules (83,6%) : véhicules particuliers, utilitaires et multi-segments commercialisés notamment sous les marques Maruti 800, Ritz, A star, Swift, DZire, SX4 et Grand Vitara. En 2021/22, le groupe a vendu 1 652 653 unités, dont 1 414 277 en Inde ; - production et vente de moteurs diesel, de composants et de pièces détachées (11,3%) ; - autres (5,1%). A fin mars 2022, Maruti Suzuki India dispose de 2 sites de production implantés en Inde. 85,9% du CA est réalisé en Inde.

Secteur Fabricants de voitures et camions