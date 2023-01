La société indienne Maruti dépasse les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à la forte demande de voitures particulières.

Le bénéfice de Maruti, qui détient plus de 40 % de parts de marché dans le segment des véhicules de tourisme du pays, s'est établi à 23,51 milliards de roupies (288,53 millions de dollars) pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 10,11 milliards de roupies un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que la société enregistre un bénéfice de 18,81 milliards de roupies, selon les données de Refinitiv IBES.

Maruti a vendu 465 911 véhicules au cours du trimestre, contre 430 668 unités au cours du même trimestre de l'année précédente.

(1 $ = 81,4825 roupies indiennes)