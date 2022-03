Suzuki Motor Corporation signe un protocole d'entente avec l'État du Gujarat, en Inde, pour investir environ 150 milliards de yens dans la fabrication locale de véhicules électriques (BEV) et de batteries BEV

Données financières INR USD EUR CA 2022 874 Mrd 11 500 M 10 396 M Résultat net 2022 36 691 M 483 M 436 M Tréso. nette 2022 426 Mrd 5 601 M 5 064 M PER 2022 63,0x Rendement 2022 0,66% Capitalisation 2 324 Mrd 30 564 M 27 630 M VE / CA 2022 2,17x VE / CA 2023 1,72x Nbr Employés 16 025 Flottant 43,6% Graphique MARUTI SUZUKI INDIA LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MARUTI SUZUKI INDIA LTD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne - Nombre d'Analystes 0 Dernier Cours de Cloture 7 693,00 Objectif de cours Moyen Ecart / Objectif Moyen - Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Kenichi Ayukawa Chief Executive Officer, MD & Executive Director Ajay Seth Chief Financial Officer Ravindra Chandra Bhargava Non-Executive Chairman Rajesh Uppal Chief HR & Information Technology Officer C. V. Raman Chief Technical Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3.59% 30 564 BYD COMPANY LIMITED -20.41% 96 624 STELLANTIS N.V. -12.12% 50 818 FERRARI N.V. -19.01% 38 423 SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED -15.32% 31 730 EXOR N.V. -13.20% 17 847