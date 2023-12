Marvel Biosciences Corp. est une société biotechnologique canadienne de développement pharmaceutique au stade préclinique. La société développe de nouveaux dérivés chimiques synthétiques du médicament original approuvé pour la nouvelle indication de la maladie. Elle a développé plusieurs nouvelles entités chimiques, en utilisant des dérivés chimiques synthétiques de médicaments connus et non brevetés, qui inhibent le récepteur A2a de l'adénosine avec des applications pour les maladies neurologiques (dépression et anxiété, Alzheimer, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH)), et les conditions non neurologiques du cancer et de la stéato-hépatite non alcoolique. Le composé principal de la société, MB-204, est un nouveau dérivé fluoré de l'Istradefylline. La société est engagée dans le développement du MB-204 pour des maladies autres que la maladie de Parkinson, en particulier la dépression, la maladie d'Alzheimer et la fibrose du foie due à la stéatohépatite non alcoolique (NASH). Sa filiale à 100 % est Marvel Biotechnology Inc.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale