Marvel Discovery Corp. nomme Peter Born à son conseil d'administration

Marvel Discovery Corp. a annoncé la nomination de Peter Born, P. Geo, à son conseil d'administration. Peter Born est géologue agréé par l'Ordre des géoscientifiques professionnels de l'Ontario et membre de l'Association géologique du Canada. M. Born a obtenu son doctorat en sciences de la terre à l'université de Carleton.

M. Born a obtenu un doctorat en sciences de la terre à l'université Carleton et une maîtrise en sciences géologiques et de la terre à l'université Laurentienne. Sa vaste expérience s'étend sur 35 ans dans les domaines de l'exploration, de la modélisation et des études de faisabilité. Il a occupé de nombreux postes de géologue principal, notamment chez Western Mining, où il a modélisé la minéralisation du gisement d'or Meliadine, d'une valeur de 5 millions d'onces, situé au Nunavut. Auparavant, il a travaillé pour Echo Bay Mines, où il a contribué au gisement d'or Aquarius, d'une valeur de 1 million d'onces, situé à l'est de Timmins, en Ontario. M. Born apporte des décennies d'expérience de la ceinture de roches vertes et d'or de l'Abitibi en Ontario et au Québec, et en particulier du camp aurifère de 80 millions d'onces de Timmins, dans le nord de l'Ontario, au Canada. Cette région a été le point central de ses recherches de doctorat dans les années 1990. À partir de 2000, il a créé une société de conseil basée à Ottawa, fournissant des services à un groupe sélectionné de sociétés de ressources canadiennes. À ce titre, il occupe depuis 2007 le poste de vice-président chargé de l'exploration pour plusieurs petites sociétés minières. Sa vaste expertise couvre la direction de l'exploration pour l'uranium, l'or, le lithium et les métaux de base.