Les contrats à terme augmentent, les rendements se retirent des sommets.

Les indices de Wall street ont connu un début de mois de mars volatil après que les dernières données économiques aient souligné la hausse des coûts des matières premières et la résistance du marché du travail, tout en signalant que la banque centrale américaine n'a pas encore vu l'impact souhaité de ses mesures de resserrement politique sur l'inflation.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a baissé vendredi après avoir touché un sommet de quatre mois lors de la session précédente, mais est resté au-dessus du niveau de 4 %. [US/]

Proposant un peu de répit aux marchés boursiers jeudi, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré que l'impact des taux plus élevés sur l'économie pourrait ne commencer à "mordre" sérieusement qu'au printemps, un argument pour que la Fed s'en tienne à des augmentations de taux "régulières" d'un quart de point.

Les commentaires optimistes des décideurs de la Fed et les dernières données économiques ont poussé les traders à prévoir au moins trois autres hausses de taux de 25 points de base cette année et à voir les taux d'intérêt culminer à 5,43 % d'ici septembre, contre 4,66 % actuellement.

La probabilité d'une hausse plus importante des taux de 50 points de base en mars n'était que de 20 %, mais les investisseurs attendent les données mensuelles sur l'emploi et les prix à la consommation pour voir si la Fed fera un gros effort plus tard ce mois-ci.

L'enquête de l'Institute for Supply Management, attendue à 10h00 ET, devrait montrer qu'une jauge de l'activité du secteur des services a baissé à 54,5 en février, contre 55,2 en janvier.

Des responsables de la banque centrale, dont M. Bostic et la présidente de la Fed de Dallas, Mme Lorie Logan, doivent prendre la parole plus tard dans la journée.

À 6 h 17 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 72 points, soit 0,22 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 12,5 points, soit 0,31 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 43,75 points, soit 0,36 %.

Dell Technologies Inc. a chuté de 3,3 % dans les échanges de prémarchés après avoir annoncé des revenus et des bénéfices pour le trimestre en cours inférieurs aux estimations de Wall street, en raison d'une baisse continue de la demande dans le secteur des PC.

Le fabricant de semi-conducteurs Marvell Technology Inc a chuté de 8,6 % après que ses prévisions de bénéfices et de revenus pour le premier trimestre aient été inférieures aux estimations des analystes.

Hewlett Packard Enterprise a augmenté de 2,6 % après que le fabricant d'ordinateurs portables ait annoncé des prévisions de bénéfices optimistes pour l'ensemble de l'année.