MARVELL TECHNOLOGY : l'approvisionnement restera sous tension

Le fabricant de semi-conducteurs pour le stockage informatique et les télécoms Marvell Technology est attendu en baisse à l'ouverture de Wall Street après avoir averti que son approvisionnement resterait tendu. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, le groupe a enregistré un bénéfice net de 16,54 millions de dollars (2 cents par action), à comparer avec un profit de 1,77 milliards de dollars, soit 2,62 dollars par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 29 cents, conformément aux attentes.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 10,3% à 798 millions de dollars, passant sous les anticipations du marché : 794,3 millions de dollars.



Au premier trimestre, il vise un bénéfice par action situé entre 23 et 31 cents, à comparer avec un consensus de 27 cents. Le chiffre d'affaires est pour sa part attendu à 800 millions de dollars, plus ou moins 5% alors que Wall Street vise 787 millions de dollars.