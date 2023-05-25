Marvell prévoit un nouveau doublement du chiffre d'affaires de l'IA l'année prochaine

Marvell Technology Inc :
* LE PDG DE MARVELL DÉCLARE QUE L'IA GÉNÉRATIVE GÉNÈRE RAPIDEMENT DE NOUVELLES APPLICATIONS ET MODIFIE LES PRIORITÉS D'INVESTISSEMENT POUR LES CLIENTS DE L'INFORMATIQUE DÉMATÉRIALISÉE : CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
* LE PDG DE MARVELL DÉCLARE QUE L'ÉCHELLE DE PERFORMANCE DES IMPLÉMENTATIONS ACTUELLES DE L'IA EST TOUJOURS LIMITÉE PAR LA CAPACITÉ DU RÉSEAU : CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
* MARVELL VOIT LES CLIENTS CLOUD AMÉLIORER LEURS PROPOSITIONS AI EN CONSTRUISANT DES ACCÉLÉRATEURS PERSONNALISÉS DE LEUR PROPRE CONCEPTION POUR RÉPONDRE À DES BESOINS SPÉCIFIQUES : CONF CALL
* MARVELL PRÉVOIT QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL DE L'INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE DOUBLERA ENCORE L'ANNÉE PROCHAINE : CONFÉRENCE
* MARVELL S'ATTEND À CE QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'INFORMATIQUE DÉMATÉRIALISÉE AUGMENTE DE PLUS DE 10 % EN SÉQUENTIEL AU DEUXIÈME TRIMESTRE : CONF CALL
* MARVELL ANNONCE QUE L'ENTREPRISE OPTIMISE SES EFFECTIFS ET POURSUIT LA RATIONALISATION DE SES OPÉRATIONS : CONF CALL Plus d'informations sur la société :