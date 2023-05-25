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MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD

(MRVL)
  Rapport
Temps Différé Nasdaq  -  22:00:00 25/05/2023
49.47 USD   +7.59%
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ZR
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Marvell prévoit un nouveau doublement du chiffre d'affaires de l'IA l'année prochaine

25/05/2023 | 23:36
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Marvell Technology Inc :

* LE PDG DE MARVELL DÉCLARE QUE L'IA GÉNÉRATIVE GÉNÈRE RAPIDEMENT DE NOUVELLES APPLICATIONS ET MODIFIE LES PRIORITÉS D'INVESTISSEMENT POUR LES CLIENTS DE L'INFORMATIQUE DÉMATÉRIALISÉE : CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

* LE PDG DE MARVELL DÉCLARE QUE L'ÉCHELLE DE PERFORMANCE DES IMPLÉMENTATIONS ACTUELLES DE L'IA EST TOUJOURS LIMITÉE PAR LA CAPACITÉ DU RÉSEAU : CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

* MARVELL VOIT LES CLIENTS CLOUD AMÉLIORER LEURS PROPOSITIONS AI EN CONSTRUISANT DES ACCÉLÉRATEURS PERSONNALISÉS DE LEUR PROPRE CONCEPTION POUR RÉPONDRE À DES BESOINS SPÉCIFIQUES : CONF CALL

* MARVELL PRÉVOIT QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL DE L'INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE DOUBLERA ENCORE L'ANNÉE PROCHAINE : CONFÉRENCE

* MARVELL S'ATTEND À CE QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'INFORMATIQUE DÉMATÉRIALISÉE AUGMENTE DE PLUS DE 10 % EN SÉQUENTIEL AU DEUXIÈME TRIMESTRE : CONF CALL

* MARVELL ANNONCE QUE L'ENTREPRISE OPTIMISE SES EFFECTIFS ET POURSUIT LA RATIONALISATION DE SES OPÉRATIONS : CONF CALL Plus d'informations sur la société :


© Zonebourse avec Reuters 2023
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Données financières
CA 2024 5 507 M - 5 135 M
Résultat net 2024 -320 M - -298 M
Dette nette 2024 2 576 M - 2 401 M
PER 2024 -133x
Rendement 2024 0,49%
Capitalisation 42 502 M 42 502 M 39 629 M
VE / CA 2024 8,19x
VE / CA 2025 6,88x
Nbr Employés 7 433
Flottant 98,7%
Graphique MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
Durée : Période :
Marvell Technology Group Ltd : Graphique analyse technique Marvell Technology Group Ltd | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 32
Dernier Cours de Clôture 49,47 $
Objectif de cours Moyen 57,23 $
Ecart / Objectif Moyen 15,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Matthew J. Murphy President, Chief Executive Officer & Director
Willem A. Meintjes Chief Financial Officer
Richard S. Hill Non-Executive Chairman
Muhammad Raghib Hussain President-Products & Technologies
Adhir Mattu Chief Information Officer & Senior Vice President
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD24.14%39 504
NVIDIA CORPORATION108.96%755 244
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED21.07%441 365
BROADCOM INC.21.53%283 312
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.67.16%174 354
TEXAS INSTRUMENTS1.12%151 642
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