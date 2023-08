Marwest Apartment Real Estate Investment Trust (la FPI) est une société de placement immobilier à capital variable non constituée en société. La FPI a été créée pour offrir aux porteurs de parts la possibilité d'investir dans le secteur locatif multifamilial canadien en détenant des propriétés productives de revenus. La FPI possède et exploite un portefeuille d'immeubles de placement multifamiliaux situés dans l'Ouest canadien. Le portefeuille de la FPI se compose de deux immeubles de placement multifamiliaux, qui sont tous détenus par sa filiale en propriété exclusive, MAR REIT L.P. (la société en commandite), par l'intermédiaire de Marwest Apartments I L.P. (Kenwood Court) et de Marwest Apartments VII L.P. (Brio Brownstones), qui sont détenus à 100 % par la société en commandite.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel