Marwest Apartment Real Estate Investment Trust (la FPI) est une fiducie de placement immobilier à capital variable. La FPI a été créée pour offrir aux porteurs de parts la possibilité d'investir dans le secteur locatif multifamilial canadien par le biais de la propriété d'immeubles productifs de revenus, en se concentrant initialement sur les marchés stables de l'ouest du Canada. Les propriétés de la FPI comprennent Element, Prairie View Pointe, Brio Brownstones et Kenwood Court. Element Townhomes comprend 112 unités multifamiliales à Transcona. Element offre un clubhouse aux résidents et se trouve à proximité de nombreux magasins, restaurants et lieux de divertissement dans le quartier. Prairie View Pointe est situé dans le nord de Winnipeg, avec un accès immédiat à l'autoroute Perimeter. Kenwood Court est situé dans le quartier recherché de South St. Vital. Kenwood Court est entouré de confort, de verdure et de promenades le long de la rivière. La propriété Brio Brownstones comprend environ 148 unités et un luxueux pavillon.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel