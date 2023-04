MISE À JOUR DES RÉSULTATS : Caledonian réalise des bénéfices ; les recettes de Caracal diminuent

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Marwyn Acquisition Co II Ltd - Véhicule d'acquisition - Pour le semestre clos le 31 décembre, la perte avant impôt s'élève à 1,2 million de livres sterling, contre 658 746 livres sterling l'année précédente. Le total des actifs s'élève à 10 millions de livres sterling, contre 11,1 millions de livres sterling l'année précédente.

Caledonian Trust PLC - Société d'investissement et de développement immobilier basée à Édimbourg - Pour les six mois se terminant le 31 décembre, le bénéfice avant impôt passe à 353 000 GBP, contre une perte de 196 000 GBP l'année précédente. Les recettes totales s'élèvent à 2,2 millions de livres sterling, contre 167 000 livres sterling l'année précédente.

Tern PLC - Investisseur spécialisé dans l'internet des objets - déclare que Wyld Networks AB, dont il détient 40 % des parts, a annoncé un revenu total de 2,5 millions de couronnes suédoises, soit environ 195 400 GBP, pour le quatrième trimestre, contre 3,2 millions de couronnes suédoises l'année précédente. La perte par action s'est creusée à 1,17 SEK, contre 0,56 SEK l'année précédente. Wyld a lancé son réseau satellite d'Internet des objets après trois ans de développement, des accords avec plus de 40 partenaires de lancement et un carnet de commandes de 35 millions de couronnes suédoises à la fin du quatrième trimestre. Celui-ci a maintenant plus que doublé pour atteindre 76 millions de couronnes suédoises à la mi-mars 2023, "démontrant une demande significative".

Online Blockchain PLC - Société de recherche et de développement de blockchain basée à Londres - annonce un bénéfice avant impôts de 501 000 GBP au premier semestre, contre une perte de 468 000 GBP l'année précédente. Le gain de réévaluation de l'investissement ADVFN s'élève à 932 000 GBP, alors qu'il n'y en avait pas l'année dernière. Le chiffre d'affaires est passé de 24 000 GBP à 14 000 GBP. Online Blockchain s'attend à des turbulences continues au cours des six prochains mois, mais reste optimiste quant au fort intérêt des médias et des plateformes sociales pour son jeton non fongible Rocky Horror, basé sur le Rocky Horror Show.

Roebuck Food Group PLC - Société d'approvisionnement en protéines et produits basée à Newry, en Irlande du Nord - Pour 2022, le bénéfice avant impôts s'élève à 217 000 GBP, contre une perte de 1,1 million de GBP. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 31,4 millions de livres sterling, contre 24,3 millions de livres sterling, tandis que le coût des ventes a augmenté, passant de 24,1 millions de livres sterling l'année précédente à 30,8 millions de livres sterling. Roebuck s'attend à ce que les prix moyens du lait à la production en 2023 diminuent par rapport à 2022. Toutefois, il prévoit toujours des "rendements supérieurs à la moyenne" cette année.

Caracal Gold PLC - Producteur d'or axé sur l'Afrique de l'Est - Affiche un revenu de 2,4 millions de livres sterling pour le premier semestre, en baisse par rapport aux 4,4 millions de livres sterling de l'année précédente. La perte avant impôt s'élève à 3,7 millions de livres sterling, contre 8,4 millions de livres sterling l'année précédente. Elle indique que les travaux se poursuivent pour augmenter la production de sa mine d'or phare de Kilimapesa.

Après la fin de la période, la société a informé les investisseurs que le financement OCIM de 10 millions USD prévu précédemment ne serait pas mis en œuvre. En conséquence, le financement de Philoro annoncé précédemment a été suspendu. La négociation du financement Mill End de 1,5 million d'USD est toujours en cours. Caracal poursuit les discussions, y compris les vérifications techniques et juridiques, avec plusieurs financiers potentiels afin de fournir le financement nécessaire à l'achèvement du projet d'expansion de Kilimapesa.

