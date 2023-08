Marwyn Value Investors Ltd - déclare que les fonds gérés par Marwyn Investment Management LLP ont effectué un investissement complémentaire de 5 millions de livres sterling dans Silvercloud Holdings Ltd, qui détient l'investissement dans le fabricant de bottes Le Chameau. Silvercloud a l'intention d'investir et de soutenir la prochaine phase des plans d'expansion de Le Chameau. James Corsellis, Chief Investment Officer de Marwyn Value Investors, déclare : "Après la croissance des trois dernières années, nous sommes ravis de pouvoir soutenir les plans d'expansion de Le Chameau dans la perspective de son centenaire en 2027."

Cours actuel de l'action : 86,00 pence, en baisse de 5,5 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 19

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.