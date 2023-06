Une filiale de Marwyn Value engage l'ancien chef de Curtis comme PDG

Marwyn Value Investors Ltd - société d'investissement à capital fixe basée à St Helier, Jersey, avec des investissements tels que AdvancedAdvT Ltd, 450 PLC et Zegona Communications PLC - déclare que sa filiale à 100 % Marwyn Acquisition Company II Ltd a nommé Will Self au poste de directeur général. MAC II a été fondée en juillet 2020 et recherche des opportunités d'acquisition dans le secteur des services financiers. Self était auparavant directeur général de Curtis Banks Group PLC de janvier 2019 à octobre 2022. Auparavant, il a été PDG de Suffolk Life de juillet 2013 jusqu'à son acquisition par Curtis en décembre 2018, date à laquelle Self est devenu directeur général adjoint chez Curtis.

"L'expertise et les connaissances sectorielles de Will seront inestimables dans la mise en œuvre de notre stratégie pour MAC II visant à créer de nouvelles solutions pour soutenir les familles", commente Mark Hodges, président de MAC II.

Cours actuel de l'action Marwyn Value Investors : 95,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 17

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

