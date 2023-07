(Alliance News) - Marzocchi Pompe Spa a annoncé lundi qu'elle avait finalisé l'achat d'une deuxième propriété à Zola Predosa, après celle acquise en octobre de l'année dernière.

La propriété - de 3 100 mètres carrés, dont 600 couverts - a été acquise pour 720 000 euros et permettra à l'entreprise de transférer certaines activités actuellement situées sur le site de Casalecchio, "afin d'augmenter la capacité de production et d'améliorer l'efficacité opérationnelle", a expliqué l'entreprise.

La nouvelle usine abritera également un centre de recherche et de développement de pointe, dédié à l'amélioration technique et technologique des pompes et des moteurs à engrenages afin de répondre aux demandes toujours croissantes du marché.

Gabriele Bonfiglioli, PDG de Marzocchi Pompe, a déclaré : "L'acquisition de cette propriété, qui est située dans une position stratégique pour nous, est une autre étape très importante dans notre plan d'amélioration de l'efficacité opérationnelle, visant à nous rendre de plus en plus compétitifs et à consolider ainsi notre position sur le marché. L'objectif de cette opération est en particulier de renforcer et de rendre plus fonctionnelles nos activités de conception et de R&D, qui sont fondamentales pour le niveau technique et technologique de notre produit et de notre service aux clients".

Marzocchi perd 1,5 % à 3,88 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.