(Alliance News) - Le conseil d'administration de Marzocchi Pompe Spa a approuvé mercredi les chiffres consolidés préliminaires pour le premier semestre de l'année, faisant état d'un chiffre d'affaires net consolidé de 26,6 millions d'euros, en hausse de 4,4 % par rapport au premier semestre 2022, où il s'élevait à 25,5 millions d'euros, et de près de 16 % par rapport au second semestre de l'année dernière.

"Les résultats des ventes consolidées pour le premier semestre de l'année représentent un nouveau record pour le groupe, confirmant son excellent positionnement parmi les principaux acteurs de l'industrie", peut-on lire dans la note de l'entreprise.

La croissance a été tirée par les deux divisions : Core Business, avec des ventes de 21,3 millions d'euros, a augmenté de 2,9 % par rapport à l'année précédente et de 17 % par rapport au second semestre de l'année dernière, tandis que Automotive, avec des ventes de 5,3 millions d'euros, a augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente et de 10 % par rapport au premier semestre de l'année dernière.

Au niveau des zones géographiques, le marché américain s'est consolidé, avec une part de 36 %, pratiquement inchangée par rapport à 2022.

La part des exportations a atteint 76,6 %, contre 71,5 % au cours de la même période de l'année précédente, principalement grâce au marché européen.

La dette financière nette s'est élevée à 8,8 millions d'euros, en hausse de 13 % par rapport au 31 décembre 2022, en raison des investissements réalisés, principalement liés à l'expansion des installations de production sur le site de Zola Predosa.

Gabriele Bonfiglioli, PDG de Marzocchi Pompe, a déclaré : " Nous sommes particulièrement fiers des résultats du premier semestre, car notre croissance s'est poursuivie malgré un marché moins brillant que l'année dernière, notamment en raison de la persistance du scénario inflationniste. La nouvelle augmentation des ventes a été rendue possible grâce à l'excellent positionnement de nos produits sur le marché et à notre réactivité en matière de délais de livraison. Ces résultats nous donnent encore plus d'enthousiasme pour continuer à investir non seulement dans l'amélioration de la productivité et de l'efficacité, mais aussi dans le renforcement de notre réseau de vente et dans l'élargissement de notre gamme de produits déjà très large.

L'action Marzocchi Pompe a clôturé mercredi dans le rouge de 0,5 pour cent à 3,72 euros par action.

