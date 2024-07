Marzocchi Pompe SPA est un fabricant de pompes et d'équipements de pompage basé en Italie. La société conçoit, fabrique et commercialise des pompes et des moteurs à engrenages extérieurs. Marzocchi Pompe SPA est spécialisée dans la micro-hydraulique et dispose d'une gamme de produits couvrant tous les besoins standards des marchés en termes de cylindrée, de brides, d'arbres et de portage. Son portefeuille comprend la nouvelle pompe marzocchi, des micropompes, des moteurs à engrenages en aluminium, des moteurs avec bride et couvercle en fonte, des vannes intégrées, un support de palier, des pompes courtes, des pompes modulaires et des accessoires.