MAS Gold Corp. est une société d'exploration minière basée au Canada, qui se consacre à l'exploration et au développement de propriétés d'exploration et d'évaluation au Canada. La société exploite quatre propriétés dans la ceinture, notamment les propriétés Preview-North, Greywacke Lake, Elizabeth Lake et Henry Lake, qui totalisent 35 175,6 hectares (86 920,8 acres). Ces propriétés s'étendent le long des domaines géologiquement prospectifs de La Ronge, Kisseynew et Glennie qui constituent la ceinture aurifère de La Ronge. La société possède cinq gisements, dont les gisements d'or North Lake, Greywacke North, Bakos (Contact Lake) et Point. Le projet aurifère de la propriété Preview SW est situé à environ 40 kilomètres (kms) au nord de La Ronge, en Saskatchewan, et à 80 kms au sud-ouest de la mine d'or Seabee de Silver Standard Resources Inc. La propriété Preview SW est située dans la zone d'exploration minérale du parc du Lac La Ronge. La propriété Greywacke Lake couvre environ 16 078 hectares et comprend plus de six claims miniers.

Secteur Or