Masan Group Corp est une société basée au Vietnam et active dans l'industrie alimentaire. Par l'intermédiaire de ses diverses filiales et sociétés affiliées, elle est impliquée dans la fabrication, le commerce et la distribution de produits alimentaires et de boissons ; dans les activités de la chaîne de valeur de la viande, y compris l'élevage de porcs et la transformation de la viande ; dans l'exploitation minière et la transformation des minéraux ; dans la vente au détail de produits de consommation et autres. Ses produits comprennent la sauce de poisson, la sauce de soja, la sauce chili et autres condiments, les nouilles instantanées, la viande transformée, les boissons énergétiques, le café, l'eau en bouteille, la bière et les articles ménagers comme les détergents. Dans le secteur minier, la société transforme le tungstène, le spath fluor et le bismuth. Elle possède la chaîne de supermarchés Vinmart et la chaîne de magasins de proximité Vinmart+ sous son segment de vente au détail de produits de consommation.

Secteur Transformation des aliments