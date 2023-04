Le groupe vietnamien Masan envisage d'émettre jusqu'à 500 millions de dollars d'obligations internationales et de retarder l'introduction en bourse de The CrownX

Répondant aux questions des actionnaires lors de son assemblée annuelle à Ho Chi Minh Ville, le PDG Danny Le a déclaré que l'introduction en bourse (IPO) de The CrownX serait repoussée à 2024 ou 2025, en raison de conditions de marché défavorables.

"Nous préparons l'introduction en bourse de The Crown X, mais compte tenu de tout ce qui se passe avec l'obligation et le développement en termes de paysage de marché et de cadre juridique ici, nous devons attendre 12 mois de plus", a déclaré M. Le lors de la réunion, qui a été retransmise en direct.

L'année dernière, Masan a indiqué qu'elle étudiait tous les aspects de la cotation de The CrownX, qui pourrait avoir lieu à la Bourse de New York, ou à Hong Kong, à Singapour ou au Viêt Nam, dans les 18 à 24 mois.

Lundi, Masan a déclaré qu'elle cherchait également à lever des fonds par la vente d'obligations internationales pour financer ses activités d'investissement, compléter son fonds de roulement et restructurer les dettes étrangères du groupe.

Les obligations, qui seront émises cette année ou en 2024, seront cotées à la Bourse de Singapour, avec une durée de cinq ans, non garanties et non assorties de sûretés.