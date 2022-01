La Banque mondiale blâme l'élite libanaise pour la crise économique du pays 25/01/2022 | 06:16 Envoyer par e-mail :

DUBAI, 25 janvier (Reuters) - La dépression économique du Liban "est orchestrée par l'élite du pays" et menace désormais sa "stabilité à long-terme et sa paix sociale", a déclaré mardi la Banque mondiale dans un communiqué de presse accompagnant la publication de son dernier rapport en date sur la situation économique du Liban. Considéré jadis comme une nation riche et libérale du Moyen-Orient, avant la guerre civile de 1975-1990, le Liban est plongé depuis 2015 dans une profonde crise politique et économique. "La dépression délibérée est orchestrée par l'élite du pays qui a mis de longue date la main sur l'Etat et vit de ses rentes économiques", est-il écrit, alors que la Banque mondiale décrit la crise économique libanaise comme l'une des pires constatées dans le monde depuis le milieu du XIXe siècle. Cette mainmise "persiste malgré la gravité de la crise - l'un des dix, voire même trois plus importants effondrements économiques à travers le monde depuis les années 1850. Cela en vient à menacer la stabilité à long-terme et la paix sociale du pays". Dans son communiqué, la Banque mondiale souligne que les recettes publiques libanaises ont chuté de près de moitié l'an dernier, pour s'établir à 6,6% du produit intérieur brut (PIB) du pays. Il s'agit, précise-t-elle, du troisième plus faible pourcentage mondial, derrière la Somalie et le Yémen. (Reportage Tom Perry; version française Jean Terzian)

