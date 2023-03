Masi Agricola réduit son dividende en raison de la baisse des bénéfices et de l'augmentation des recettes

(Alliance News) - Masi Agricola Spa a fait état vendredi d'une croissance à deux chiffres de ses revenus pour 2022, mais d'une baisse du bénéfice net par rapport à l'année précédente, ce qui a conduit le conseil d'administration à réduire le dividende par rapport à celui distribué l'année dernière.

Le bénéfice net de la société a chuté à 4,5 millions d'euros en 2022, contre 5,4 millions d'euros en 2021, et le conseil d'administration a proposé aux actionnaires de distribuer un dividende de 0,06 euro par action, contre 0,08 euro par action l'année précédente.

Les revenus, quant à eux, ont augmenté de 13 %, passant de 66,4 millions d'euros à 74,7 millions d'euros, soit un niveau jamais atteint depuis l'entrée en bourse de la société.

Masi Agricola explique cette croissance par le redémarrage de l'activité dans le canal Horeca, dont a bénéficié la marque Canevel, et par la forte propension des marchés, en particulier ceux d'outre-mer, qui a débuté en 2021, à anticiper les commandes afin de se prémunir contre d'éventuelles hausses de prix et de faire face aux difficultés accrues du transport international ; la performance très positive des établissements gérés directement par Masi Wine Experience ; le retour progressif à l'exploitation du canal Duty Free & Travel Retail, historiquement très volumétrique pour l'entreprise ; la force du canal Retail ; et l'effet favorable des devises, en particulier du CAD et du USD.

Sur le plan géographique, l'Italie a enregistré une bonne performance, avec une augmentation du chiffre d'affaires d'environ 3,6 millions d'euros, soit 21 %, tandis qu'en termes de pourcentage, c'est le reste du monde qui a connu la plus forte croissance, de plus de 58 %, notamment grâce au canal Duty Free dans les pays concernés.

L'Ebitda est passé de 12,9 millions d'euros à 13,2 millions d'euros, tandis que l'Ebit est resté pratiquement inchangé à 8,8 millions d'euros, contre 8,7 millions d'euros l'année précédente.

La dette nette consolidée3 au 31 décembre 2022 s'élevait à 7,7 millions d'euros, contre 2,7 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Sandro Boscaini, président de Masi Agricola, a déclaré : " Une année 2022 positive, bien qu'influencée par des éléments difficilement contrôlables et plus contingents que structurels. Il s'agit notamment de la tendance des clients, en particulier ceux de l'étranger, à acheter en abondance ou à s'alléger, et des fortes augmentations des coûts, tant des produits que des coûts d'exploitation en général. Les taux de change ont joué un rôle favorable au cours des neuf premiers mois, mais très négatif au cours du dernier trimestre. Après la pandémie et avec la guerre en Europe, nous avons observé des tendances disjointes dans les différents canaux de distribution et dans les pays où nous opérons, ce qui confirme l'importance de notre stratégie omnicanale, tant pour le positionnement de la marque que pour l'atténuation des risques commerciaux".

L'action Masi Agricola est en baisse de 2,0 % à 4,86 euros par action.

