Masi Agricola SpA (Masi) est une société basée en Italie, engagée dans l'industrie des distillateurs et des établissements vinicoles. La société produit et distribue des vins. Elle utilise des raisins indigènes et des méthodes indigènes des territoires vénitiens. Le portefeuille de produits de Masi Agricola SpA comprend des vins rouges de dessert, des vins rouges secs, des vins blancs et des vins mousseux. En outre, la société fabrique des produits agricoles traditionnels, notamment des vinaigres balsamiques, du miel d'acacia, des confitures de cerises, fabriquées à la main à partir de châtaignes épluchées mélangées à du sucre et cuites, ainsi que du riz. Elle opère par le biais de Canova Srl, Societa Agricola Canevel Srl, Canevel Spumanti SpA et Canevel Spumanti Tenuta Le VigneSocieta Agricola Srl.

Secteur Distillateurs et caves à vin