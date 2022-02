Masimo Corporation : Needham & Co. relève à l'achat

Données financières USD EUR CA 2021 1 232 M - 1 084 M Résultat net 2021 223 M - 197 M Tréso. nette 2021 762 M - 671 M PER 2021 39,4x Rendement 2021 - Capitalisation 8 414 M 8 414 M 7 403 M VE / CA 2021 6,21x VE / CA 2022 5,36x Nbr Employés 2 200 Flottant 70,8% Graphique MASIMO CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MASIMO CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Cloture 152,37 $ Objectif de cours Moyen 248,33 $ Ecart / Objectif Moyen 63,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Joe E. Kiani Chairman & Chief Executive Officer Micah Young Chief Financial Officer & Executive Vice President Yongsam Lee Chief Information Officer & Executive VP Anand Sampath Executive VP-Operations & Clinical Research Jon Curtis Coleman President-Worldwide Sales & Medical Affairs Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MASIMO CORPORATION -47.96% 8 414 GETINGE AB -8.73% 10 531 NOVOCURE LIMITED 4.73% 8 163 PENUMBRA, INC. -24.77% 8 075 ASAHI INTECC CO., LTD. -11.09% 5 190 SHOCKWAVE MEDICAL, INC. -19.89% 5 044