L'activiste Politan reçoit un nouveau soutien pour le défi du conseil d'administration de Masimo

Glass Lewis a exhorté jeudi les actionnaires de Masimo à élire Michelle Brennan et Quentin Koffey, le fondateur et directeur des investissements de Politan, au conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle prévue le 26 juin.

Institutional Shareholder Services, le plus grand homologue de Glass Lewis, a fait la même recommandation mardi, dans ce qui s'annonce comme l'une des batailles les plus importantes et les plus controversées de l'année dans les salles de conseil d'administration.

M. Politan, qui détient 9 % des actions de Masimo, critique depuis longtemps l'affectation des capitaux de l'entreprise et la surveillance du conseil d'administration. Il s'est montré particulièrement préoccupé par l'achat, l'année dernière, du fabricant d'appareils audio grand public Sound United, pour un montant d'un milliard de dollars.

L'année dernière, la campagne de M. Politan a fait les gros titres dans le monde de la gouvernance d'entreprise lorsque Masimo, dans un effort pour se défendre contre le fonds spéculatif, a adopté un règlement qui aurait exigé que toute personne nommant des administrateurs identifie ses propres clients et dise si elle avait l'intention de nommer des administrateurs ailleurs.

Les fonds spéculatifs activistes craignaient que d'autres entreprises n'adoptent des règles similaires les obligeant à divulguer des informations top secrètes, et les sociétés ont afflué vers leurs avocats pour leur demander si elles devaient elles aussi appliquer ces règles. Finalement, Masimo a fait marche arrière et a baissé les exigences après que Politan a intenté un procès au tribunal du Delaware.

Masimo, dont la valeur est estimée à 8,5 milliards de dollars, a clairement indiqué qu'elle souhaitait écarter M. Koffey de son conseil d'administration, craignant que l'activiste chevronné ne fasse pression pour écarter Joe Kiani, le fondateur et directeur général de l'entreprise. La société a déclaré que M. Koffey n'avait pas proposé d'idées opérationnelles ou stratégiques depuis l'investissement de M. Politan et qu'il menaçait de nuire à la culture de Masimo et de créer le chaos au sein du conseil d'administration, ce qui serait préjudiciable aux actionnaires.

Politan a déclaré qu'il était entièrement acquis à la réussite de l'entreprise et à sa capacité à générer de la valeur à long terme. Il a exprimé ses inquiétudes quant à la taille réduite du conseil d'administration et au fait que l'entreprise n'avait pas tenu ses promesses d'augmenter la taille du conseil auparavant.

Au début du mois, la société a proposé d'élargir le conseil d'administration d'une personne et d'inviter Michelle Brennan, une ancienne cadre du secteur de la santé qui n'est pas directement associée à M. Politan, si les actionnaires soutenaient les deux candidats de la société et n'élisaient pas M. Koffey.

L'entreprise prévoit de faire passer la taille du conseil de cinq à sept à l'avenir et de demander à chaque administrateur de se présenter à l'élection chaque année. Cette année, seuls deux administrateurs sont candidats à l'élection.

Glass Lewis a écrit que la campagne de M. Politan avait déjà entraîné des changements positifs pour les actionnaires, mais qu'il restait encore beaucoup à faire. "Koffey insufflera une plus grande responsabilité, une plus grande discipline en matière d'allocation de capital et une plus grande crédibilité auprès des investisseurs, autant d'éléments qui, selon nous, font indéniablement défaut à l'heure actuelle", indique le rapport Glass Lewis.