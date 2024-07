Masimo Corporation est une entreprise technologique internationale qui développe et produit une gamme de technologies de surveillance, y compris des mesures, des capteurs, des moniteurs de patients et des solutions d'automatisation et de connectivité. Les secteurs d'activité de la société comprennent les soins de santé et les services autres que les soins de santé. Le segment Healthcare développe, fabrique et commercialise une variété de technologies non invasives de surveillance des patients, des solutions d'automatisation et de connectivité pour les hôpitaux, des dispositifs de surveillance à distance et des produits de santé grand public. Les technologies de mesure de la société comprennent l'oxymétrie de pouls par mesure du mouvement et de la faible perfusion, ainsi que des paramètres avancés de CO-oxymétrie de pouls arc-en-ciel. L'activité non médicale de la société développe, fabrique, commercialise et vend des technologies et des accessoires d'intégration audio domestique, ainsi que des licences pour des systèmes audio embarqués complets et performants sous des marques grand public telles que Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, HEOS, Classe, Polk Audio, Boston Acoustics et Definitive Technology.