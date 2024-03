Masimo Corporation est une entreprise technologique internationale qui développe et produit une gamme de technologies de surveillance industrielle, notamment des mesures, des capteurs, des moniteurs pour patients et des solutions d'automatisation et de connectivité. Ses solutions de surveillance des patients intègrent un moniteur ou une carte de circuit imprimé, des capteurs exclusifs à usage unique ou réutilisables, des logiciels et/ou des câbles. Elle vend ses produits aux hôpitaux, aux prestataires de services médicaux d'urgence, aux prestataires de soins à domicile, aux cabinets médicaux, aux vétérinaires, aux établissements de soins de longue durée et aux consommateurs par l'intermédiaire de sa force de vente directe, de ses distributeurs et de ses partenaires fabricants d'équipements d'origine. Elle a développé la technologie d'extraction du signal Masimo, qui offre les capacités de l'oxymétrie de pouls à mesure de mouvement et à faible perfusion pour répondre aux principales limites de l'oxymétrie de pouls conventionnelle. Elle propose également des solutions de surveillance à distance des patients, de connectivité et d'automatisation des hôpitaux, notamment Masimo Patient SafetyNet.