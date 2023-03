La Société européenne d'anesthésiologie et de soins intensifs (ESAIC) recommande une surveillance non invasive et continue de l'hémoglobine

Des technologies comme Masimo SpHb® offrent une « approche pratique » à la gestion peropératoire du sang et une « détection rapide des changements »

Masimo (NASDAQ : MASI) a annoncé aujourd’hui que les directives mises à jour publiées par la Société européenne d’anesthésiologie et de soins intensifs (ESAIC) soulignent la valeur d’une surveillance non invasive et continue de l’hémoglobine (Hb) pour aider les cliniciens à gérer les saignements peropératoires. Faisant référence à des études utilisant des technologies telles que Masimo SpHb®, ces directives notent que « l’utilisation de méthodes non invasives de surveillance de l’Hb peut constituer une approche pratique pour surveiller en continu la concentration d'Hb, sans accumuler de pertes sanguines supplémentaires ».1

Notant que dans ce domaine de soins, il est « essentiel de rester informé des dernières conclusions disponibles », l’ESAIC, qui s’est engagée à revoir ses directives de gestion peropératoire du sang au moins tous les cinq ans, vient de publier ses conclusions actualisées, le résultat d’un examen systématique des recherches publiées de 2015 à 2021. Notant que la gestion des saignements pendant la chirurgie est complexe et « implique de multiples outils et stratégies d’évaluation pour assurer des soins optimaux aux patients », les directives couvrent de nombreuses modalités, disciplines, scénarios et populations de patients — y compris la façon dont la surveillance continue et non invasive de l’hémoglobine offre un moyen précieux pour améliorer la gestion du sang.

Dans ces directives actualisées, l’ESAIC note un inconvénient majeur à la mesure de l’hémoglobine pendant la chirurgie avec des analyseurs du gaz sanguin et un échantillonnage sanguin invasif : « des mesures individuelles effectuées à des moments différents peuvent ne pas représenter des valeurs exactes ». En outre, les directives notent qu'un prélèvement sanguin excessif peut entraîner une perte de sang iatrogénique et une anémie nosocomiale. Bien que la surveillance non invasive de l’hémoglobine ne vise pas à remplacer l’échantillonnage sanguin invasif, elle peut offrir une « approche pratique pour surveiller en continu la concentration de l'Hb, sans accumuler des pertes sanguines supplémentaires ». Les directives notent également sa valeur « pour l’analyse des tendances et pour surveiller les changements en plus des concentrations d'Hb mesurées en laboratoire pendant les intervalles entre l’échantillonnage sanguin invasif et les mesures de l'Hb ». Les directives ajoutent que « l’accès à des mesures continues des concentrations d'Hb permet de détecter rapidement les changements des concentrations d'Hb et de réaliser des ajustements, si nécessaire, dans le contexte clinique ».

Dans leur résumé des orientations tirées d'un examen systématique de la littérature, les directives notent également que lorsque des saignements graves et des variations de volume sont attendus ou se produisent déjà, « une surveillance continue et non invasive de l’hémoglobine peut être envisagée pour l'analyse des tendances et pour réduire l’échantillonnage sanguin pour une mesure invasive en laboratoire de la concentration d’hémoglobine, en particulier chez les enfants ».

Lancé en 2008, le SpHb de Masimo fait partie de la plateforme rainbow® Pulse CO-Oximetry, disponible sur une variété de Pulse CO-Oximeters® de Masimo et sur les appareils de nombreux fabricants tiers, dont Draeger, GE, Philips, et ZOLL. Utilisant plusieurs longueurs d’onde de lumière, SpHb offre une visibilité continue et en temps réel sur les changements de tendance de l’hémoglobine entre les échantillons sanguins invasifs. Dans le cadre des programmes de gestion du sang des patients, il a été constaté que SpHb améliore les résultats dans les chirurgies à perte de sang élevée et basse, réduisant notamment le pourcentage de patients recevant des transfusions allogéniques,2,3 réduisant les unités de globules rouges transfusés par patient,4-6 réduisant les délais avant transfusion,7 réduisant les coûts,8 et réduisant même de 33 % et 29 % la mortalité 30 et 90 jours après la chirurgie, respectivement (lorsqu'il est combiné à un algorithme de thérapie des fluides axé sur les objectifs utilisant Masimo PVi®).9 Les preuves de l’impact de SpHb sur les résultats couvrent le monde entier, représentant maintenant sept pays sur quatre continents.2-10 Aujourd’hui, la technologie SpHb de Masimo soutient les cliniciens et les soins aux patients dans plus de 75 pays.

Le professeur Kai Zacharowski, ancien président de l’ESAIC et auteur principal des directives, déclare : « Les mesures non invasives de l'hémoglobine représentent maintenant la norme de soins dans de nombreux scénarios cliniques. Avec leur inclusion dans les dernières directives sur les saignements peropératoires, nous espérons que davantage d’anesthésistes du monde entier intègreront cette technologie à leur pratique quotidienne pour contribuer à améliorer la gestion globale du sang pour les patients. »

Le professeur Edoardo De Robertis, actuel président de l’ESAIC et co-auteur des directives, déclare : « L’ESAIC occupe une position prépondérante dans la communauté des anesthésistes et des urgentistes en Europe et ailleurs. Nous sommes heureux de partager ces directives mises à jour dans le but d’améliorer les résultats des patients en mettant l’accent sur la qualité des soins et les stratégies de sécurité des patients. La surveillance de l’hémoglobine non invasive joue un rôle important tout au long de la période peropératoire et dans les soins de courte durée, car elle peut fournir des données sur les tendances pour une prise de décision plus éclairée. Nous nous réjouissons à la perspective de la voir plus largement adoptée pour de meilleurs soins aux patients. »

Le Dr William C. Wilson, responsable médical, Masimo, ajoute : « Avec des mesures en laboratoire, et même avec des tests d’hémoglobine sur le lieu des soins, les résultats sont intermittents, des erreurs d’échantillonnage peuvent se produire, et l’exécution de ces tests peut être distrayante dans des cas complexes et pendant les soins à des patients gravement malades. La surveillance avec le SpHb offre une visibilité en temps réel des niveaux d’hémoglobine tout au long du continuum de soins et présente les avantages de l’analyse des tendances ainsi que de la réduction de la charge de travail et des délais, permettant aux cliniciens d’ajuster la gestion du sang et d’observer les résultats de manière simultanée. »

Joe Kiani, fondateur et PDG de Masimo, déclare : « Depuis son lancement il y a 15 ans, nous avons été encouragés de voir de plus en plus de cliniciens à travers le monde adopter le SpHb comme norme de soins, de plus en plus d’études cliniques démontrer son utilité, et de plus en plus d’organisations comme l'ESAIC reconnaître les avantages de la surveillance non invasive de l’hémoglobine. Résultat d’années de développement et d'affinement continu, et de notre expertise dans les techniques avancées de traitement du signal, le SpHb joue un rôle essentiel dans notre mission d’améliorer les résultats des patients, de réduire le coût des soins et donc d’améliorer la vie ».

SpHb n’est pas destiné à remplacer les tests sanguins en laboratoire. Les décisions cliniques concernant les transfusions de globules rouges doivent être fondées sur le jugement du clinicien en tenant compte, entre autres facteurs, de l’état du patient, de la surveillance continue de SpHb et des tests diagnostiques de laboratoire à l’aide de prélèvements sanguins.

À propos de Masimo

Masimo (NASDAQ : MASI) est une société internationale de technologie médicale qui développe et produit une large gamme de technologies de surveillance de pointe, y compris des mesures innovantes, des capteurs, des moniteurs de patients et des solutions d’automatisation et de connectivité. Par ailleurs, Masimo Consumer Audio est propriétaire de huit marques audio légendaires, dont Bowers & Wilkins, Denon, Marantz et Polk Audio. Notre mission consiste à améliorer la qualité de vie et les résultats pour les patients et à réduire le coût des soins médicaux. Introduite en 1995, l’oxymétrie de pouls Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™ a démontré dans plus de 100 études indépendantes et objectives qu’elle surpasse les autres technologies d’oxymétrie de pouls.11 Masimo SET® a également prouvé qu’elle aide les cliniciens à réduire la rétinopathie sévère de prématurité chez les nouveau-nés,12 qu’elle améliore le dépistage des DCC (défauts cardiaques congénitaux) chez les nouveau-nés,13 et que, lorsqu’elle est utilisé pour la surveillance continue avec Masimo Patient SafetyNet™ dans les services post-chirurgicaux, elle réduit les activations d’équipes d’intervention rapide, les transferts aux soins intensifs et les coûts.14-17 On estime que l’oxymétrie de pouls Masimo SET® est utilisée sur plus de 200 millions de patients dans les plus grands hôpitaux et d’autres établissements de soins de santé à travers le monde ;18 et est également le principal oxymètre de pouls utilisé dans 9 des 10 meilleurs hôpitaux classés dans le Best Hospitals Honor Roll 2022-23 des meilleurs hôpitaux de la revue U.S. News and World Report.19 En 2005, Masimo a lancé la technologie rainbow® Pulse CO-Oximetry permettant une surveillance non invasive et continue de constituants sanguins qui, auparavant, ne pouvaient être mesurés que de manière invasive, y compris l’hémoglobine totale (SpHb®), la teneur en oxygène (SpOC™), la carboxyhémoglobine (SpCO®), la méthémoglobine (SpMet®), l’indice de variabilité de Pleth (PVi®), le RPVi™ (rainbow® PVi), et l’indice de réserve d’oxygène (ORi™). En 2013, Masimo a lancé la plateforme de surveillance et de connectivité des patients Root® conçue pour être aussi flexible et extensible que possible afin de faciliter l’ajout d’autres technologies de surveillance Masimo et tierces ; les ajouts clés de Masimo incluent la surveillance de la fonction cérébrale SedLine® de prochaine génération, l’oxymétrie régionale O3®, et la capnographie ISA™ avec lignes d’échantillonnage NomoLine®. La gamme Masimo de CO-oxymètres de pouls (Pulse CO-Oximeters®) pour la surveillance continue et ponctuelle comprend des appareils conçus pour être utilisés dans tout un éventail de scénarios cliniques et non cliniques, y compris une technologie portable sans fil telle que Radius-7®, Radius PPG® et Radius VSM™, des appareils portables comme Rad-67®, des oxymètres de pouls tactiles comme MightySat® Rx, et des appareils pouvant être utilisés à la fois à l’hôpital et à domicile comme Rad-97®. Les solutions d’automatisation et de connectivité pour les hôpitaux et le domicile de Masimo sont regroupées sur la plateforme Masimo Hospital Automation™ et incluent Iris® Gateway, iSirona™, Patient SafetyNet, Replica®, Halo ION®, UniView®, UniView :60™, et Masimo SafetyNet®. Son portefeuille croissant de solutions de santé et de bien-être inclut Radius Tº® et la montre Masimo W1™. Pour plus d’informations sur Masimo et ses produits, visitez le site www.masimo.com. Les études cliniques publiées concernant les produits Masimo peuvent être consultées à l'adresse www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi, RPVi et Radius VSM n'ont pas obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA et ne sont pas en vente aux États-Unis. La marque commerciale Patient SafetyNet est utilisée en vertu d'une licence accordée par le groupement University HealthSystem Consortium.

