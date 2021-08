Masimo : s'associe avec le Penington Institute pour sensibiliser au préjudice lié aux overdoses d'opioïdes sur ordonnance

Afin de marquer la Journée internationale de sensibilisation sur les overdoses (International Overdose Awareness Day, IOAD) le 31 août, Masimo (NASDAQ : MASI), société mondiale de technologies médicales, a annoncé aujourd’hui son engagement en faveur de la sensibilisation aux risques d’overdose liés aux opioïdes sur ordonnance, même lorsqu’ils sont utilisés selon la posologie.

En décembre 2016, suite à une banale ablation des amygdales, Parker Stewart, un jeune homme de 21 ans en bonne santé, n’a pris que la moitié de la dose d’opioïdes qui lui avait été prescrite et a été victime d’une overdose d’opioïdes pendant son sommeil. Il ne s’est jamais réveillé. Une tragédie qui aurait pu être évitée. Sa mère, Yvonne Gardner, a déclaré : « J’aurais aimé savoir qu’il y avait un problème, je ne savais pas que cela pouvait arriver. J’ai fait de nombreuses recherches sur Google avant l’opération, mais je n’ai jamais cherché « décès par amygdectomie », tout simplement parce que l’on ne s’imagine pas qu’une opération aussi banale que celle-là puisse finir ainsi. »

L’histoire de Parker montre une nouvelle fois que les décès par overdose d’opioïdes sont évitables, alors qu’il s’en produit plusieurs centaines de milliers chaque année à travers le monde.1La sensibilisation et la formation sont importantes pour les éviter. En l’honneur de l’IOAD, Masimo lance le site Web éducatif www.OpioidSafety.org, qui partage des informations relatives aux effets secondaires potentiels de la prescription d’analgésiques opioïdes aux personnes à risque, ainsi qu’à la façon de se protéger. En outre, en partenariat avec le Penington Institute (fondateur de l’IOAD), Masimo s’engage à financer des recherches globales ainsi qu’à publier sur la prévalence et l’impact des overdoses d’opioïdes avec et sans ordonnance. Les rapports seront publiés gratuitement. Le premier d’entre eux, axé sur le Royaume-Uni, est prévu pour 2022.

Dans les derniers chiffres de 2020 publiés par le Bureau britannique de la statistique nationale (Office for National Statistics, ONS), les décès liés aux médicaments enregistrés en Angleterre et au Pays de Galles ont atteint les niveaux les plus élevés depuis la création de cette statistique en 1993. Sur les 2 263 décès comptabilisés, près de la moitié impliquait des opioïdes.2 D’ores et déjà connus pour être hautement addictifs, les opioïdes entraînent également de graves effets secondaires, tels qu’un ralentissement ou un arrêt de la respiration – qui peut engendrer arrêt cardiaque, dommages cérébraux ou décès.3 Les préjudices peuvent même apparaître lorsque les opioïdes sont pris conformément à l’ordonnance.4

Les analgésiques opioïdes sont prescrits pour soulager la douleur et sont couramment utilisés par les patients pendant et après une opération, ainsi que par les personnes souffrant de douleurs chroniques. Les prescriptions d’opioïdes augmentent de manière stable au Royaume-Uni, plus de 50 millions de prescriptions d’opioïdes ayant été délivrées au Royaume-Uni rien que l’année dernière.2 Plus important encore, près de 30 % des patients prenant des analgésiques opioïdes sur ordonnance ne savent pas qu’ils prennent un opioïde.5 L’an dernier, un plus grand nombre de personnes sont mortes des opioïdes que d’un accident de voiture.6

Le Dr Mike Durkin, conseiller principal auprès du NHS en matière de politique de sécurité des patients et de leadership pour le Centre de recherche translationnelle sur la sécurité des patients de l’Imperial College de l’Institut national de la recherche en santé (National Institute for Health Research, NIHR), a déclaré : « Les opioïdes sur ordonnance constituent la pierre angulaire du soulagement de la douleur pour plusieurs millions de personnes en période de convalescence après une blessure ou qui souffrent d’une maladie. Néanmoins, ces traitements peuvent présenter des risques graves pour la santé d’une personne s’il celle-ci n’est pas suivie en continu, et peuvent aboutir à des conséquences tragiques, y compris au décès. Il est par conséquent crucial que les patients qui se voient prescrire des analgésiques opioïdes en comprennent mieux les effets secondaires et soient sensibilisés sur la manière de se protéger, notamment sur le rôle de surveillance de la saturation en oxygène (SpO 2 ). »

John Ryan, PDG du Penington Institute, leader en matière de santé et sécurité publiques, et président sortant de la société basée à Londres Harm Reduction International, a déclaré : « L’overdose d’opioïdes constitue un problème complexe lié à de multiples causes, et par conséquent, sa véritable ampleur n’est pas pleinement détaillée ni comprise. Néanmoins, le simple fait qu’un problème soit sous-déclaré ne signifie pas qu’il n’existe pas. À l’heure où le nombre de décès liés aux opioïdes continue de croître d’une année à l’autre, il est urgent de procéder à des recherches plus approfondies sur les traitements et les soins impliquant des opioïdes, afin d’identifier les lacunes actuelles en matière de soins, et de protéger les patients cpntre un préjudice évitable. »

Joe Kiani, fondateur et PDG de Masimo, a déclaré : « Trop de vies ont été perdues. De nombreuses personnes supposent qu’une overdose est uniquement liée à la consommation de drogues illicites, où à une prise d’opioïdes supérieure à celle prescrite. En réalité, bien que Parker Stewart n’ait pris que la moitié de la dose prescrite, il a malgré tout succombé à une overdose d’opioïdes. Nous devons prévenir les préjudices pour toutes les personnes qui prennent des opioïdes, y compris celles en prenant sur ordonnance selon la posologie prescrite par leur professionnel de santé pour des douleurs chroniques, post-opératoires ou aiguës. Nous avons l’obligation d’encourager l’éducation et l’innovation afin d’éliminer les décès évitables. »

À propos de la Journée internationale de sensibilisation sur les overdoses

La Journée internationale de sensibilisation sur les overdoses (31 août) est la plus grande campagne annuelle au monde visant à mettre un terme aux overdoses, à se souvenir de ceux qui en sont décédés, ainsi qu’à reconnaître la douleur de leur famille et de leurs amis. La campagne, qui a été lancée en Australie, sensibilise sur l’overdose, qui fait partie des pires crises de santé publique au monde, et encourage l’action et la discussion autour de la prévention des overdoses fondée sur des preuves, ainsi que des politiques en matière de drogue. La Journée internationale de sensibilisation sur les overdoses communique sur la tragédie des décès liés aux overdoses de médicaments, ainsi que sur le fait que les overdoses de médicaments sont évitables.

À propos de Masimo

Masimo (NASDAQ : MASI) est une société de technologie médicale mondiale qui développe et produit une large gamme de technologies de surveillance leaders du secteur, y compris des mesures innovantes, des capteurs, des moniteurs de patients et des solutions d’automatisation et de connectivité. Notre mission est d’améliorer les résultats thérapeutiques des patients et de réduire le coût des soins, en introduisant la surveillance non invasive dans de nouveaux sites et de nouvelles applications. L’oxymétrie de pouls Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™, introduite en 1995, s’est avérée surpasser les autres technologies d’oxymétrie de pouls dans plus de 100 études indépendantes et objectives.7 Masimo SET® a également démontré sa capacité à aider les cliniciens à réduire la rétinopathie sévère de la prématurité chez le nouveau-né,8 améliorer le dépistage de la cardiopathie congénitale critique (CCC) chez le nouveau-né9, et, lorsqu’utilisée dans le cadre d’une surveillance continue avec le Patient SafetyNet™ de Masimo dans les salles post-chirurgicales, à réduire les activations des équipes d’intervention rapide, les transferts en USI et les coûts.10-13 On estime que Masimo SET® est utilisé sur plus de 200 millions de patients dans de grands hôpitaux et autres établissements de soins de santé à travers le monde14, et qu’il constitue l’oxymétrie de pouls principale dans 9 des 10 plus grands hôpitaux répertoriés dans le U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll, de 2021-2022.15 Masimo continue de perfectionner SET® et, en 2018, a annoncé que la précision de SpO 2 sur les capteurs RD SET® dans des conditions de mouvement avait été significativement améliorée, rassurant encore plus les cliniciens quant au fait que les valeurs SpO 2 sur lesquelles ils comptent reflètent exactement le statut physiologique d’un patient. En 2005, Masimo a lancé la technologie de CO-Oxymétrie de pouls, rainbow®, permettant la surveillance non invasive et continue des composants sanguins qui, auparavant, ne pouvaient être mesurés que par des procédures invasives, notamment l’hémoglobine totale (SpHb®), la teneur en oxygène (SpOC™), la carboxyhémoglobine (SpCO®), la méthémoglobine (SpMet®), l’indice de variabilité de la pleth (Pleth Variability Index, PVi®), RPVi™ (rainbow® PVi) et l’indice de réserve d’oxygène (ORi™). En 2013, Masimo a lancé la plateforme de surveillance et de connectivité du patient, Root®, construite du tout au tout pour être aussi flexible et extensible que possible, afin de faciliter l’ajout d’autres technologies de surveillance Masimo et tierces ; les ajouts Masimo clés comprennent la surveillance de la fonction cérébrale Next Generation SedLine®, l’oxymétrie régionale O3® et la capnographie ISA™ avec les lignes d’échantillonnage NomoLine®. La gamme de Pulse CO-Oximeters® de surveillance continue et ponctuelle de Masimo inclut des appareils conçus pour être utilisés dans divers scénarios cliniques et non cliniques, notamment la technologie sans attache, portable, telle que Radius-7® et Radius PPG™, les appareils portables, tels que Rad-67®, les oxymètres de pouls de bout du doigt, tels que MightySat® Rx, et les appareils utilisés à l’hôpital et à domicile, tels que Rad-97®. Les solutions d’automatisation et de connectivité hospitalières de Masimo sont centrées sur la plateforme Masimo Hospital Automation™, et comprennent Iris® Gateway, iSirona™, Patient SafetyNet, Replica™, Halo ION™, UniView®, UniView: 60™ et Masimo SafetyNet™. Un complément d’information sur Masimo et ses produits est disponible sur www.masimo.com. Les études cliniques publiées sur les produits Masimo sont disponibles sur www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi et RPVi n’ont pas obtenu l’autorisation 510(k) de la FDA et ne sont pas en vente aux États-Unis. L’utilisation de la marque de commerce Patient SafetyNet est sous licence de l’University HealthSystem Consortium.

Références

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de l’article 27A de la loi Securities Act de 1933, de l’article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934 et de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur les attentes actuelles relatives aux événements futurs qui nous concernent et sont assujetties à des risques et à des incertitudes, tous difficiles à prédire et souvent indépendants de notre volonté, et susceptibles de faire varier sensiblement et négativement les résultats réels par rapport à ceux exprimés dans nos déclarations prévisionnelles en réponse à divers facteurs de risques, y compris, sans s’y limiter : les risques liés à nos hypothèses concernant la répétabilité des résultats cliniques ; les risques liés à notre conviction que les technologies de mesure non invasives uniques de Masimo contribuent à des résultats cliniques positifs et à la sécurité des patients ; les risques liés à notre conviction que les percées médicales non invasives de Masimo fournissent des solutions rentables et des avantages uniques ; les risques liés au COVID-19 ; ainsi que d’autres facteurs abordés dans la section « Facteurs de risque » de nos rapports les plus récents déposés auprès de la Commission des valeurs et des changes (Securities and Exchange Commission, « SEC »), disponibles à titre gratuit sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans nos déclarations prévisionnelles soient raisonnables, nous ignorons si ces attentes se révéleront exactes. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément visées dans leur intégralité par les avertissements précédents. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prévisionnelles qui ne sont valables qu’à la date d’aujourd’hui. Nous rejetons toute obligation d’actualiser, de modifier ou de clarifier ces déclarations ou les « Facteurs de risque » figurant dans nos rapports les plus récents déposés auprès de la Commission des valeurs et des changes (Securities and Exchange Commission, « SEC »), que ce soit en réponse à de nouvelles informations, des événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois applicables sur les valeurs mobilières l’exigent.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

