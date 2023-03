Une nouvelle étude conclut que Masimo PVi® prédit de manière fiable la réactivité des fluides chez les jeunes enfants neurochirurgicaux

Le PVi continu et non invasif donne de bons résultats; les techniques invasives basées sur la pression sont peu efficaces

Masimo (NASDAQ: MASI) a annoncé aujourd’hui les résultats d’une étude prospective publiée dans la revue Pediatrics International dans laquelle le Dr Ya-Fei Liu et ses collègues du Peking University First Hospital de Pékin ont évalué la capacité de Masimo PVi ® continu et non invasif, ainsi que d’autres paramètres dynamiques, de prédire la réactivité des fluides chez les enfants de 1 à 3 ans subissant une intervention neurochirurgicale majeure. Les chercheurs ont conclu que «le PVi basé sur le volume et le ∆Vpeak [variation respiratoire de la vitesse maximale du débit sanguin aortique] ont montré une fiabilité acceptable pour la prédiction de la réactivité des fluides chez les jeunes enfants subissant une intervention neurochirurgicale majeure, tandis que la SVV [variation du volume systolique] basée sur la pression utilisant le système FloTrac/Vigileo, l’Ea dyn [élastance artérielle dynamique] et la VPP [variation de la pression pulsée] n’ont pas montré une telle fiabilité.» 1

Observant qu’il a été démontré que les variables dynamiques prédisent la réactivité des fluides avec plus de précision que les variables statiques, et soulignant l’importance cruciale d’optimiser l’administration des fluides chez les patients chirurgicaux pédiatriques, les chercheurs ont cherché à évaluer et à comparer les performances de diverses variables dynamiques dans ce type de scénario. Les paramètres évalués étaient le PVi continu non invasif (indice de variabilité de la pleth, obtenu à partir de la morphologie de l’onde photopléthysmographique mesurée par les capteurs d’oxymétrie de pouls du bout des doigts et, dans cette étude, le Masimo Radical-7 ® Pulse CO-Oximeter®), le ∆Vpeak (obtenu par intermittence par échocardiographie Doppler), la VPP (mesurée par le système Edwards Lifesciences FloTrac/Vigileo), la PPV (obtenue à partir de la morphologie de l’onde de la pression artérielle périphérique) et l’Ea dyn (un indice de pression artérielle).

Les chercheurs ont recruté 60 patients âgés de 1 à 3 ans subissant une intervention neurochirurgicale majeure avec une ventilation mécanique réglée à un volume courant fixe de 8 ml/kg. Après l’induction de l’anesthésie, pendant une période hémodynamiquement stable, les patients ont reçu 10 ml/kg de solution de lactate de Ringer, en 10 minutes; toutes les variables ont été mesurées avant, et dans les cinq minutes après, le chargement de liquide. Les patients présentant une augmentation de l’indice cardiaque (IC) de 10% ou plus ont été identifiés comme répondeurs liquidiens. (l’IC a été défini comme l’indice de volume d’éjection systolique multiplié par la fréquence cardiaque.)

Les chercheurs ont identifié 26 des 60 patients comme étant des répondeurs liquidiens. Ils ont constaté que la PVi de base présentait une «précision diagnostique acceptable» pour la réactivité du fluide-IC, avec une zone sous la courbe caractéristique de fonctionnement du récepteur (AUROC) de 0,775, p <0,001. Une valeur limite de base de 15% du PVi prédisait la réactivité au fluide-IC avec une sensibilité de 77% et une spécificité de 68%. Le ∆Vpeak de base était un «excellent prédicteur» d’une augmentation de l’IC, avec un AUROC de 0,982, p < 0,001 et une valeur limite de 9,6%. Toutefois, le ∆Vpeak, qui dépend du moment de réalisation des échocardiogrammes, ne peut être obtenu que par intermittence; les auteurs notent également, comme inconvénient pratique, que la disponibilité limitée des professionnels de l’échocardiographie «diminue sa large utilisation dans les contextes cliniques de routine». Les chercheurs ont constaté que les autres méthodes étaient des prédicteurs peu fiables ou n’étaient pas des prédicteurs.»

Les chercheurs ont conclu que: «Le PVi basé sur le volume et le ∆Vpeak ont montré des fiabilités acceptables pour prédire la réactivité des fluides, définies par une augmentation de l’IC, après l’induction de l’anesthésie chez les jeunes enfants subissant une intervention neurochirurgicale majeure et ventilés mécaniquement. Cependant, la SVV basée sur la pression FloTrac/Vigileo, l’Ea dyn , le PI, la PPV et le SVIc étaient des prédicteurs peu fiables ou n’étaient pas des prédicteurs. Le caractère non invasif, la continuité et la prévisibilité acceptable du PVi en matière de réactivité des fluides pourraient en faire une aide potentielle pour évaluer l’état hémodynamique, faciliter l’administration de fluides et développer des protocoles optimaux de gestion des fluides chez les jeunes enfants subissant des procédures de neurochirurgie.»

Joe Kiani, fondateur et PDG de Masimo, a déclaré: «Depuis sa création, Masimo se concentre sur le développement de technologies qui améliorent les résultats pour les patients les plus jeunes et les plus fragiles. Cette dernière étude sur le PVi – la deuxième dont nous publions les résultats cette semaine! – renforce l’ensemble des preuves selon lesquelles le PVi peut aider les cliniciens à prédire la réactivité des fluides.»2

Aux États-Unis, le PVi a reçu une approbation 510(k) de la FDA en tant qu’indicateur dynamique non invasif de la réactivité des fluides chez certaines populations de patients adultes ventilés mécaniquement. La précision du PVi dans la prédiction de la réactivité liquidienne est variable et influencée par de nombreux facteurs liés au patient, à la procédure et au dispositif. Le PVi mesure la variation de l’amplitude de la pléthysmographie mais ne fournit pas de mesures du volume d’éjection systolique ou du débit cardiaque. Les décisions de gestion des fluides doivent être basées sur une évaluation complète de l’état du patient et ne doivent pas être basées uniquement sur le PVi.

À propos de Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI) est une société internationale de technologie médicale qui développe et produit une large gamme de technologies de surveillance de pointe, y compris des mesures innovantes, des capteurs, des moniteurs de patients et des solutions d’automatisation et de connectivité. Par ailleurs, Masimo Consumer Audio est propriétaire de huit marques audio légendaires, dont Bowers & Wilkins, Denon, Marantz et Polk Audio. Notre mission consiste à améliorer la qualité de vie et les résultats pour les patients et à réduire le coût des soins médicaux. Introduite en 1995, l’oxymétrie de pouls Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™ a démontré dans plus de 100 études indépendantes et objectives qu’elle surpasse les autres technologies d’oxymétrie de pouls.3 Masimo SET® a également prouvé qu’elle aide les cliniciens à réduire la rétinopathie sévère de prématurité chez les nouveau-nés,4 qu’elle améliore le dépistage des DCC (défauts cardiaques congénitaux) chez les nouveau-nés, 5 et que, lorsqu’elle est utilisé pour la surveillance continue avec Masimo Patient SafetyNet™ dans les services post-chirurgicaux, elle réduit les activations d’équipes d’intervention rapide, les transferts aux soins intensifs et les coûts. 6-9 On estime que l’oxymétrie de pouls Masimo SET® est utilisée sur plus de 200 millions de patients dans les plus grands hôpitaux et d’autres établissements de soins de santé à travers le monde;10 c’est également le principal oxymètre de pouls utilisé dans 9 des 10 meilleurs hôpitaux classés dans le tableau d’honneur 2022-23 des meilleurs hôpitaux de la revue U.S. News and World Report.11 En 2005, Masimo a présenté la technologie de CO-oxymétrie de pouls rainbow® , permettant une surveillance non invasive et continue de constituants sanguins qui, auparavant, ne pouvaient être mesurés que de manière invasive, y compris l’hémoglobine totale (SpHb®), la teneur en oxygène (SpOC™), la carboxyhémoglobine (SpCO®), la méthémoglobine (SpMet®), l’indice de variabilité de la pleth (PVi®), le RPVi™ (rainbow® PVi), et l’indice de réserve d’oxygène (ORi™). En 2013, Masimo a lancé la plateforme de surveillance et de connectivité des patients Root®, conçue dès le départ pour être aussi flexible et extensible que possible afin de faciliter l’ajout d’autres technologies de surveillance Masimo et tierces; les ajouts clés de Masimo incluent la surveillance de la fonction cérébrale SedLine® de nouvelle génération, l’oxymétrie régionale O3® et la capnographie ISA™ avec lignes d’échantillonnage NomoLine®. La gamme Masimo de CO-oxymètres de pouls (Pulse CO-Oximeters®) pour la surveillance continue et ponctuelle comprend des appareils conçus pour être utilisés dans tout un éventail de scénarios cliniques et non cliniques, y compris une technologie portable sans fil telle que Radius-7®, Radius PPG®, Radius PPG®et Radius VSM™, des appareils portables comme Rad-67®, des oxymètres de pouls tactiles comme MightySat® Rx, et des appareils pouvant être utilisés à la fois à l’hôpital et à domicile comme Rad-97®. Les solutions d’automatisation et de connectivité pour les hôpitaux et le domicile de Masimo sont regroupées sur la plateforme Masimo Hospital Automation™ et incluent Iris® Gateway, iSirona™, Patient SafetyNet, Replica®, Halo ION®, UniView®, UniView :60™ et Masimo SafetyNet®. Son portefeuille croissant de solutions de santé et de bien-être inclut Radius Tº® et la montre Masimo W1™. Pour plus d’informations sur Masimo et ses produits, visiter le site Web www.masimo.com. Les études cliniques publiées concernant des produits Masimo peuvent être consultées à l'adresse www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi, RPVi et Radius VSM n'ont pas obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA et ne sont pas en vente aux États-Unis. La marque commerciale Patient SafetyNet est utilisée en vertu d'une licence accordée par le groupement University HealthSystem Consortium.

