Les chercheurs ont constaté que la fluidothérapie guidée par le PVi continu non invasif réduisait les complications cardio-pulmonaires et le volume de liquide administré

Masimo (NASDAQ : MASI) a annoncé aujourd’hui les résultats d’une étude prospective et randomisée publiée dans la revue Perioperative Medicine, dans laquelle le Dr Yu Wang et ses collègues des établissements de Shenzhen, Shaoguan et Guangzhou, en Chine, ont évalué l’utilisation du PVi® non invasif de Masimo en tant qu'élément de la thérapie par fluides dirigée par un objectif (GDFT) pour contrôler l'administration peropératoire de volumes lors d'opérations abdominales sur des patients âgés dans des établissements de Shenzhen, Shaoguan et Guangzhou (Chine). La gestion habituelle des fluides a servi de comparaison. Les chercheurs ont constaté un taux de complications cardiopulmonaires significativement plus faible dans le groupe PVi (8,4 % contre 19,2 %). Le volume administré dans le groupe PVi était également significativement plus faible (administration médiane de 2075 ml contre 2500 ml).1

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20230820978612/fr/

Masimo Root® with PVi® and SpHb® (Photo: Business Wire)

Compte tenu de la valeur particulière d'une gestion optimisée des fluides en chirurgie abdominale, en particulier chez les patients âgés, qui s'explique par le taux élevé de complications postopératoires et le déficit fréquent de volume (dû à la privation préopératoire d'aliments et de fluides, à la préparation intestinale et à la perte de fluides peropératoire), les chercheurs ont voulu savoir si la GDFT pouvait améliorer le résultat dans cette situation problématique à l'aide du Masimo PVi. Le PVi, ou indice de variabilité de la pléthysmographie, est une mesure de la variabilité de l'indice de perfusion au cours du cycle respiratoire. L'avantage du PVi par rapport aux méthodes de détermination de la réactivité volumique au moyen d'une sonde de mesure dans une artère (par ex. la variation du volume de battement [VVB] et la variation de la pression pulsée [VPP]) réside dans le fait que le PVi peut être déterminé au moyen d'une oxymétrie de pouls non invasive Masimo rainbow SET® et d'un CO-oxymètre à impulsions. Le PVi est indiqué comme indicateur dynamique non invasif de la réactivité volumique chez des groupes sélectionnés de patients adultes sous ventilation mécanique. Les chercheurs notent qu'il a été démontré que le PVi est aussi fiable que les méthodes invasives d'évaluation du volume (par exemple, la VPP et la VAS) pour différentes opérations.2

Les chercheurs ont inclus dans l'étude des patients âgés de 65 ans et plus, inscrits dans deux hôpitaux universitaires pour une chirurgie abdominale élective entre novembre 2017 et décembre 2020. Les patients ont été répartis au hasard dans le groupe GDFT (n = 107) ou dans le groupe de gestion des fluides habituelle (Conventional Fluid Therapy, CFT) (n = 104). Dans le groupe GDFT, la gestion des fluides a été contrôlée par PVi, le PVi étant déterminé par la forme d'onde photoplethysmographique. La forme d'onde a été déterminée à l'aide de capteurs de CO-oxymétrie rainbow® Pulse placés au bout du doigt. Les paramètres de résultats étudiés et comparés entre les deux groupes étaient les suivants : complications composées 30 jours après l'opération, complications cardiopulmonaires 30 jours après l'opération (pneumonie, atélectasie, œdème pulmonaire, arythmie cardiaque et infarctus aigu du myocarde), délai avant le premier écoulement de vent, nausées et vomissements postopératoires, infections, y compris les taux d'insuffisance anastomotique, et durée d'hospitalisation postopératoire.

Les chercheurs ont constaté que le taux de complications cardiopulmonaires et le volume total de liquide administré en peropératoire étaient statistiquement plus faibles dans le groupe GDFT (PVi) (voir tableau ci-dessous). On a également constaté une tendance à une durée de séjour plus courte et à un taux d'insuffisance anastomotique plus faible dans le groupe PVi, mais aucune différence statistiquement significative n'a été observée pour ces paramètres et d'autres paramètres de résultats.

Résultats Groupe GDFT (PVi) Groupe CFT Valeur p* Volume médian de fluides administrés (ml) 2075 (intervalle interquartile : 1900, 2600) 2500 (2000, 3100) 0,008 Nombre (et pourcentage) de patients présentant une ou plusieurs complications 46 (43 %) 43 (41,3) 0,089 … avec des complications cardio-pulmonaires 9 (8,4 %) 20 (19,2) 0,022 … avec nausées/vomissements postopératoires 42 (39,3%) 35 (33,7) 0,398 Temps médian avant le premier flat (heures) 60 (intervalle interquartile : 30, 93) 52 (34, 81) 0,475 Nombre (et pourcentage) de patients compliqués par une fuite anastomotique 1 (0.9%) 5 (4,8 %) 0,201 Durée médiane du séjour postopératoire (jours) 9 (intervalle interquartile : 8, 14) 10 (8, 12) 0,614 *Une valeur p < 0,05 a été considérée comme statistiquement significative

Les chercheurs ont conclu : « Chez les patients âgés subissant une chirurgie abdominale, la gestion des fluides ciblée peropératoire (GDFT) basée sur le PVi simple et non invasif n'a pas réduit l'incidence des complications postopératoires composées, mais a été associée à un taux plus faible de complications cardiopulmonaires par rapport à la gestion des fluides habituelle

Joe Kiani, fondateur et président-directeur général de Masimo, a indiqué : « Nous avons lancé PVi en 2007. PVi a été le premier et est toujours le seul moyen de mesurer la réactivité volumique de manière non invasive par oxymétrie de pouls en utilisant notre oxymètre de pouls, pour une fraction du coût des procédures invasives et sans le risque pour le patient associé aux procédures invasives. Depuis lors, PVi a apporté une contribution énorme aux soins des patients et son utilité en tant qu'indicateur de la réactivité volumique a été démontrée dans plus de 100 études indépendantes publiées2 Cette dernière étude élargit les preuves liées aux résultats, montrant que PVi peut aider les médecins en milieu hospitalier à gérer les fluides sans cathéter invasif. »

Aux États-Unis, le PVi est approuvé comme indicateur dynamique non invasif de la réactivité volumique chez des groupes sélectionnés de patients adultes sous ventilation mécanique. La précision du PVi dans la prédiction de la réactivité volumique est variable et dépend d'un grand nombre de facteurs liés au patient, à la procédure et à l'appareil. Le PVi mesure la variation de l'amplitude de la pléthysmographie, mais ne permet pas de mesurer le volume de battement ou le débit cardiaque. Les décisions concernant la gestion des fluides doivent être basées sur un examen complet de l'état du patient et non sur le seul PVi.

@Masimo | #Masimo

À propos de Masimo

Masimo (NASDAQ : MASI) est une entreprise de technologie médicale mondiale qui développe et produit une large gamme de technologies de surveillance à la pointe de l’industrie, notamment des mesures innovantes, des capteurs, des moniteurs de patients et des solutions d’automatisation et de connectivité. En outre, Masimo Consumer Audio abrite huit marques audio légendaires, dont Bowers & Wilkins, Denon, Marantz et Polk Audio. Notre mission est d’améliorer la vie et les résultats des patients et de réduire le coût des soins. L’oxymétrie de pouls Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™, lancée en 1995, a démontré dans plus de 100 études indépendantes et objectives qu’elle était plus performante que les autres technologies d’oxymétrie de pouls.3 Il a également été révélé que Masimo® aidait les cliniciens à réduire la rétinopathie sévère de la prématurité chez les nouveau-nés,4 à améliorer le dépistage de la CCHD chez les nouveau-nés5 et, lorsqu’elle est utilisée pour la surveillance continue avec Masimo Patient SafetyNet™ dans les services post-chirurgicaux, à réduire les activations de l’équipe d’intervention rapide, les transferts en unité de soins intensifs et les coûts.6-9 On estime que Masimo SET®est utilisé sur plus de 200 millions de patients dans les principaux hôpitaux et autres établissements de soins de santé du monde entier10, et qu’il s’agit de l’oxymétrie de pouls principale dans 9 des 10 meilleurs hôpitaux selon le classement 2022-23 du tableau d’honneur des meilleurs hôpitaux de U.S. News and World Report.11 En 2005, Masimo a lancé la technologie d’oxymétrie de pouls rainbow®, permettant une surveillance non invasive et continue des constituants du sang qui ne pouvaient auparavant être mesurés que de manière invasive, notamment l’hémoglobine totale (SpHb®), la teneur en oxygène (SpOC™), la carboxyhémoglobine (SpCO®), la méthémoglobine (SpMet®), l’indice de variabilité de la pléthore (PVi®), le RPVi™ (rainbow®PVi), et l’indice de réserve d’oxygène (ORi™). En 2013, Masimo a lancé la plateforme de connectivité et de surveillance des patients Root®, conçue dès le départ pour être aussi flexible et extensible que possible afin de faciliter l’ajout d’autres technologies de surveillance Masimo et tierces ; les principaux ajouts de Masimo comprennent la surveillance de la fonction cérébrale SedLine® de nouvelle génération, l’oxymétrie régionale O3® et la capnographie ISA™ avec les lignes d’échantillonnage NomoLine®. La famille d’oxymètres de pouls® de Masimo pour la surveillance continue et la vérification ponctuelle comprend des appareils conçus pour être utilisés dans divers scénarios cliniques et non cliniques, notamment la technologie sans fil et portable, comme Radius-7®Radius PPG® et Radius VSM™, des appareils portables comme Rad-67®, des oxymètres de pouls au bout du doigt comme MightySat® Rx, et des appareils disponibles pour une utilisation à la fois à l’hôpital et à la maison, comme Rad-97®. Les solutions d’automatisation et de connectivité pour l’hôpital et la maison sont centrées sur la plateforme Masimo Hospital Automation™, et comprennent Iris®Gateway, iSirona™, Patient SafetyNet, Replica®, Halo ION®, UniView®, UniView :60™, et Masimo SafetyNet®. Son portefeuille croissant de solutions de santé et de bien-être comprend notamment Radius Tº®, Masimo W1™ et Masimo Stork™. Vous trouverez des informations complémentaires sur Masimo et ses produits sur le site www.masimo.com. Les études cliniques publiées sur les produits Masimo peuvent être consultées sur le site www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi et RPVi n’ont pas reçu l’autorisation FDA 510(k) et ne sont pas disponibles à la vente aux États-Unis. L’utilisation de la marque commerciale Patient SafetyNet est sous licence d'University HealthSystem Consortium.

Références

Wang Y, Zhang Y, Zheng J, Dong X, Wu C, Guo Z, Wu, X. Intraoperative pleth variability index-based fluid management therapy and gastrointestinal surgical outcomes in elderly patients: a randomized controlled trial. Periop. Med. 2023. 12:16. DOI : 10.1186/s13741-023-00308-0. Published clinical studies on PVi can be found on our website at http://www.masimo.com . Published clinical studies on pulse oximetry and the benefits of Masimo SET ®can be found on our website at http://www.masimo.com . Comparative studies include independent and objective studies which are comprised of abstracts presented at scientific meetings and peer-reviewed journal articles. Castillo A et al. Prevention of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants through Changes in Clinical Practice and SpO 2 Technology. Acta Paediatr. 2011 Feb;100(2):188-92. de-Wahl Granelli A et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 2009;Jan 8;338. Taenzer A et al. Impact of pulse oximetry surveillance on rescue events and intensive care unit transfers: a before-and-after concurrence study. Anesthesiology. 2010:112(2):282-287. Taenzer A et al. Postoperative Monitoring - The Dartmouth Experience. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter . Spring-Summer 2012. McGrath S et al. Surveillance Monitoring Management for General Care Units: Strategy, Design, and Implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety . 2016 Jul;42(7):293-302. McGrath S et al. Inpatient Respiratory Arrest Associated With Sedative and Analgesic Medications: Impact of Continuous Monitoring on Patient Mortality and Severe Morbidity. J Patient Saf. 2020 14 Mar. DOI: 10.1097/PTS.0000000000000696. Estimate: Masimo data on file. http://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview .

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives telles que définies dans la section 27A du Securities Act de 1933 et dans la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, en relation avec le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles comprennent, entre autres, des déclarations relatives à l’efficacité potentielle de Masimo PVi®. . Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur les attentes actuelles concernant les événements futurs qui nous affectent et sont soumises à des risques et des incertitudes, qui sont tous difficiles à prédire et dont beaucoup sont hors de notre contrôle et pourraient entraîner une différence matérielle et négative entre nos résultats réels et ceux exprimés dans nos déclarations prévisionnelles en raison de divers facteurs de risque, y compris, mais sans s’y limiter les risques liés à nos hypothèses concernant la répétabilité des résultats cliniques ; les risques liés à notre conviction que les technologies uniques de mesure non invasive de Masimo, y compris Masimo PVi, contribuent à des résultats cliniques positifs et à la sécurité des patients ; les risques que les conclusions et les résultats des chercheurs soient inexacts ; les risques liés à notre conviction que les percées médicales non invasives de Masimo offrent des solutions rentables et des avantages uniques ; les risques liés à la COVID-19 ; ainsi que d’autres facteurs abordés dans la section « Facteurs de risque » de nos rapports les plus récents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), qui peuvent être obtenus gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans nos déclarations prospectives sont raisonnables, nous ne savons pas si nos attentes se révéleront exactes. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément qualifiées dans leur intégralité par les mises en garde précédentes. Nous vous conseillons de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date d’aujourd’hui. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour, modifier ou clarifier ces déclarations ou les « facteurs de risque » contenus dans nos rapports les plus récents déposés auprès de la SEC, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230820978612/fr/