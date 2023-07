Masivo Silver Corp. est une petite société canadienne d'exploration minière d'argent et d'or. La société s'occupe de l'exploration et du développement de propriétés minières au Mexique. Elle se concentre sur ses projets d'exploration dans l'État du Nevada, aux États-Unis, et dans l'État de Sinoloa, au Mexique. Ses projets comprennent le projet La Higuerita, El Colomo et La Nueva Victoria. Le projet La Higuerita est situé à l'extrémité nord du district minier d'El Colomo. Le projet El Colomo présente un potentiel or-argent à l'échelle du district. Le projet La Nueva Victoria est situé dans le district minier d'El Colomo. Les projets du Nevada sont situés dans le district minier du comté d'Elko. Ils couvrent environ 543 hectares (1 342 acres), composés de 65 concessions foncières non brevetées, dont la mine Boston. Au Mexique, la société se concentre sur l'exploration, la mise en valeur et le traitement du minerai d'argent et d'or.

Secteur Sociétés minières intégrées