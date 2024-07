MASON CAPITAL CORPORATION, anciennement CXC INVESTMENT & CREDIT CAPITAL CORPORATION, est un prestataire de services financiers basé en Corée. La société opère dans cinq secteurs d'activité : le secteur de la location d'équipements, qui propose des équipements et des installations contractuels ; le secteur du financement des entreprises de nouvelles technologies, qui propose des services d'investissement et de financement aux entreprises de nouvelles technologies ; le secteur des prêts, qui propose des prêts, de l'affacturage, de l'escompte de factures et d'autres services financiers ; le secteur des sociétés de restructuration d'entreprises (CRC) et le secteur de l'information sur le crédit, qui propose des services de recouvrement de créances et d'enquête sur le crédit.

Secteur Services financiers aux entreprises