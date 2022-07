ISS et Glass Lewis, les principaux conseillers indépendants en procuration, recommandent aux actionnaires de voter « POUR » l'accord avec Nouveau Monde Graphite et le changement dans les activités

MONTRÉAL, 05 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mason Graphite Inc. (TSX-V : LLG) (OTCQX : MGPHF) (« Mason Graphite » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer que Institutional Shareholder Services (ISS) ainsi que Glass Lewis, les principales sociétés indépendantes de conseil en vote par procuration, ont recommandé que les actionnaires de Mason Graphite votent « POUR » la Convention d’option et de coentreprise (la « Convention OCE ») avec Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG ») (NYSE : NMG) (TSX-V : NOU) et le changement dans les activités (le « Changement dans les activités »).



Les actionnaires bénéficieront de la coentreprise proposée qui sera formée avec NMG en vertu de la Convention OCE (la « coentreprise ») en :

Tirant parti de l’expertise et des capacités de commercialisation de NMG, ce qui permettra également de réaliser le plein potentiel de la propriété du Lac Guéret en augmentant son échelle de production à un minimum de 250 000 tonnes par année de concentré de graphite;

Accédant à l’usine de démonstration de NMG nécessaire afin de faire avancer le projet; une valeur estimée à 30 millions de dollars canadiens;

Investissements de NMG pour un total de 15 M$ CA : 10 millions de dollars canadiens dans le projet du Lac Guéret avant la formation de la coentreprise; 2,5 millions de dollars canadiens en capitaux propres de Mason Graphite à 0,50 $ CA par action peu après l’approbation des actionnaires; et 2,5 millions de dollars canadiens en capitaux propres de Mason Graphite lors de la formation de la coentreprise à un prix par action établi sur un prix moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours au moment de l’investissement, avec un prix plancher de 0,50 $ CA.



En parvenant à sa recommandation que les actionnaires de Mason Graphite votent « POUR » la Convention OCE, ISS a déclaré : « L’accord de coentreprise a un sens stratégique car il permet à la Société d’agir sur son nouveau modèle d’affaires, tout en minimisant les coûts associés à l’exploration et au développement ultérieur. La Société semble avoir mené un long examen stratégique alternatif et, compte tenu de l’absence de préoccupations importantes en matière de gouvernance, l’approbation de cette résolution par les actionnaires est justifiée. »

En parvenant à sa recommandation selon laquelle les actionnaires de Mason Graphite votent « POUR » le Changement dans les activités, ISS a déclaré : « Étant donné que le Changement dans les activités alignera officiellement la Société sur ses activités commerciales déjà en cours et qu’il est fait afin de se conformer aux politiques de la TSX-V, et en l’absence d’autres préoccupations importantes en matière de gouvernance d’entreprise, l’approbation de cette résolution par les actionnaires est justifiée. »

Au 4 juillet 2022, le total des votes exprimés représentait 12,98 % du total des actions émises et en circulation et les deux résolutions sont appuyées par 99,7 % des votes exprimées.

Pour de plus amples renseignements, les actionnaires sont invités à consulter la circulaire d’information de la direction de Mason Graphite préparée dans le cadre de l’assemblée extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le 14 juillet 2022 et les communiqués de presse de Mason Graphite datés du 16 mai et du 23 juin 2022.

À propos de Mason Graphite Inc.

Mason Graphite est une société canadienne axée sur la production et la transformation du graphite naturel. Sa stratégie comprend le développement de produits à valeur ajoutée, notamment pour les technologies vertes comme l’électrification des transports. La Société détient également 100 % des droits sur le gisement du Lac Guéret, l’un des gisements de graphite les plus riches au monde. La Société est également le principal actionnaire de Black Swan Graphene Inc., une société privée canadienne axée sur la production et la commercialisation à grande échelle de produits brevetés en graphène à haute performance et à faible coût destinés à plusieurs secteurs industriels, notamment le béton, les polymères, les batteries Li-ion et autres. Pour plus d’informations : www.masongraphite.com.

À propos de Nouveau Monde Graphite Inc.

Nouveau Monde s’efforce de devenir un contributeur clé à la révolution de l’énergie durable. L’entreprise travaille au développement d’une source entièrement intégrée de matériau d’anode de batterie neutre en carbone au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine croissance du lithium-ion et des piles à combustible. Avec des opérations à faible coût et des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) enviables, Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et d’automobiles, fournissant des matériaux avancés performants et fiables tout en favorisant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. Nouveau Monde est inscrit à la Bourse de New York sous le symbole « NMG » et à la TSX-V sous le symbole « NOU ».

