Mason Graphite conclut la Convention O&C et réalise un placement privé de 2,5 millions de dollars avec Nouveau Monde

MONTRÉAL, 20 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mason Graphite Inc. (« Mason Graphite » ou la « Société ») (TSX-V : LLG) (OTCQX : MGPHF) annonce aujourd’hui la clôture initiale des opérations, précédemment annoncées, prévues dans la convention d’investissement intervenue en date du 15 mai 2022 (la « Convention d’investissement ») entre la Société et Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde ») (NYSE : NMG) (TSX-V : NOU).



Conformément à la Convention d’investissement, Mason Graphite a conclu avec Nouveau Monde une convention d’option et de coentreprise (la « Convention O&C »). Parallèlement à la signature de la Convention O&C, Mason Graphite et Nouveau Monde ont réalisé un placement privé, aux termes duquel Nouveau Monde a acquis 5,0 millions d’actions ordinaires de la Société (les « Actions initiales »), au prix de 0,50 $ l’Action initiale, pour un produit brut revenant à la Société de 2,5 millions de dollars. La Société a l’intention d’affecter le produit net de la vente des Actions initiales au financement des dépenses relatives à la Propriété du Lac Guéret dont il a été convenu dans la Convention O&C. Les Actions initiales sont assujetties à une période de conservation de quatre mois aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable.

On pourra obtenir un exemplaire de la Convention O&C sous le profil de Mason Graphite sur SEDAR, au www.sedar.com.

À propos de Mason Graphite

Mason Graphite est une société canadienne vouée à la production et à la transformation du graphite naturel. Sa stratégie comprend le développement de produits à valeur ajoutée, notamment pour les technologies vertes comme l’électrification des transports. La Société détient également 100 % des droits sur le gisement du Lac Guéret, l’un des gisements de graphite les plus riches au monde. La Société est également le plus important actionnaire de Black Swan Graphene Inc., société fermée canadienne qui se consacre à la production et à la commercialisation à grande échelle de produits brevetés à base de graphène à haute performance et à faible coût destinés à plusieurs secteurs industriels, entre autres ceux du béton, des polymères et des batteries Li-ion. Pour de plus amples renseignements : www.masongraphite.com.

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique durable. La société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux d’anode carboneutres pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et ses normes enviables en matière d’enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux de pointe performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. Les actions de Nouveau Monde sont inscrites à la NYSE sous le symbole « NMG » et à la TSX de croissance sous le symbole « NOU ».

