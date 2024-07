Masraf Al Rayan QPSC (Masraf) est une banque islamique basée au Qatar qui fournit des services bancaires, financiers, d'investissement et de courtage. La banque opère dans trois segments : le segment de la banque d'entreprise fournit une gamme de facilités de crédit islamiques financées et non financées, des services de dépôt, des conseils en investissement, des facilités de change, des swaps de taux de profit, des syndications de financement et d'autres services aux entreprises, aux clients commerciaux et aux multinationales ; le segment de la banque de détail fournit des services de comptes d'investissement, de cartes de crédit et de financement islamique aux clients de détail et individuels, et le segment Al Rayan Investment est structuré en deux divisions : la gestion du portefeuille d'actions et de fonds cotés et privés, de sukuk et d'investissements immobiliers de la banque, et le développement et l'exploitation des produits d'investissement, de la gestion d'actifs et des activités de placement de la banque.

Secteur Banques