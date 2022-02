Données financières ZAR USD EUR CA 2021 78 093 M 5 223 M 4 595 M Résultat net 2021 - - - Dette nette 2021 - - - PER 2021 -4,92x Rendement 2021 - Capitalisation 11 578 M 774 M 681 M Capi. / CA 2021 0,15x Capi. / CA 2022 0,14x Nbr Employés - Flottant 45,6% Graphique MASSMART HOLDINGS LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MASSMART HOLDINGS LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Cloture 53,60 ZAR Objectif de cours Moyen 78,67 ZAR Ecart / Objectif Moyen 46,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Mitchell Slape Group Chief Executive Officer & Executive Director Mohammed Hoosen Abdool-Samad Group Chief Financial Officer & Executive Director Kuseni Douglas Dlamini Chairman Richard Inskip Chief Operating Officer Louise Lackay-Walters Chief Ethics & Compliance Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MASSMART HOLDINGS LIMITED -11.67% 774 WALMART INC. -7.71% 370 396 SYSCO CORPORATION 7.27% 43 422 KROGER -0.07% 32 770 AHOLD DELHAIZE N.V. -11.33% 30 896 TESCO PLC 1.31% 30 360