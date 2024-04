Mast Energy Developments PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui se consacre au développement et à la production de projets de production d'énergie. La société exerce ses activités dans six secteurs : Bordersley, Rochdale, Pyebridge, ADV001 Hindlip Lane (Hindlip), ARL018 Stather Road (Stather), et Treasury and Investment. Pybridge exploite un site de production d'énergie de réserve d'environ neuf mégawatts (MW) alimenté au gaz et situé dans le Derbyshire. Le projet Bordesley dispose d'un site de production d'énergie de réserve alimenté au gaz de cinq mégawatts et est situé dans le centre de Birmingham. Le projet de Rochdale a une capacité de 4,4 MW et un site de production d'énergie de réserve prêt à l'emploi pour l'installation de la centrale de production d'énergie de réserve alimentée au gaz. Rochdale est situé dans les West Midlands. Le projet Hindlip est une installation de production d'énergie de réserve au gaz de 7,5 MW située à Worcester. Le projet Stather est une centrale de réserve alimentée au gaz de 2,4 MW située à Scunthorpe, dans le Lincolnshire.