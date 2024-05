MasTec, Inc. est une entreprise de construction d'infrastructures. Les segments de la société comprennent les communications, l'énergie propre et l'infrastructure, le pétrole et le gaz, la distribution d'électricité et autres. Son secteur Communications fournit des activités d'ingénierie, de construction, de maintenance et de satisfaction de la clientèle liées à l'infrastructure de communication. Le secteur de l'énergie propre et des infrastructures sert principalement les marchés finaux de l'énergie, des services publics, des gouvernements et autres, grâce à l'installation et à la construction de centrales électriques, principalement à partir de sources d'énergie propre et renouvelable. Le segment Pétrole et gaz fournit des services d'ingénierie, de construction et de maintenance de pipelines et d'installations de traitement pour les secteurs de l'énergie et des services publics. Le secteur de la distribution d'électricité dessert les secteurs de l'énergie et des services publics par l'ingénierie, la construction et la maintenance d'infrastructures de transmission et de distribution d'électricité, y compris les lignes de transport d'électricité et de gaz, les systèmes de réseaux de distribution et les sous-stations.

Secteur Construction et ingénierie