Mastek Limited est un spécialiste de la transformation numérique et en nuage des entreprises. La société est un fournisseur de solutions technologiques d'entreprise à orientation verticale. Elle opère à travers quatre segments : Opérations au Royaume-Uni et en Europe, Opérations en Amérique du Nord, Opérations au Moyen-Orient et Autres. Le portefeuille de ses offres comprend des services commerciaux et technologiques, qui consistent en le développement d'applications, la maintenance d'applications, la veille stratégique et l'entreposage de données, ainsi que la modernisation de l'héritage. Ses services comprennent l'ingénierie des applications numériques et du cloud, les applications cloud et d'entreprise d'Oracle, le commerce et l'expérience numériques, les données, l'automatisation et l'intelligence artificielle, et les services d'amélioration du cloud. L'entreprise s'adresse à diverses industries, notamment le secteur public et le gouvernement, les soins de santé et les sciences de la vie, la vente au détail et la consommation, la fabrication et l'industrie, ainsi que les services financiers. Elle exerce ses activités en Inde et y possède ses centres de développement de logiciels.

Secteur Services et conseils en informatique