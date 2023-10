Mastek Limited nomme Arvind Jonnalagadda au poste de directeur mondial des ressources humaines

Le 17 octobre 2023 à 20:07 Partager

Mastek Limited a nommé Arvind Jonnalagadda au poste de directeur mondial des ressources humaines (CHRO) à compter du 17 octobre 2023. M. Arvind est un cadre transformateur des ressources humaines connu pour diriger des équipes de direction mondiales dans le cadre de défis complexes, commerciaux et humains, tout en renforçant la culture de l'entreprise et en redéfinissant l'expérience des employés.

l'expérience des employés. Il a démontré sa capacité à appliquer ses connaissances en matière de ressources humaines dans des sociétés de services professionnels cotées en bourse ou financées par des fonds d'investissement, notamment en étant responsable de l'établissement d'entités dans de nouvelles zones géographiques et en mettant en place des opérations de ressources humaines et de recrutement en Inde, dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Auparavant, il était associé à DMI en tant que responsable mondial des ressources humaines, où il a joué le rôle de conseiller de confiance auprès des cadres supérieurs de l'entreprise pour tous les aspects des ressources humaines, et a été responsable de la conception et de la mise en œuvre de stratégies de ressources humaines qui s'alignent sur la croissance de l'entreprise et la soutiennent. Avant de rejoindre DMI, il a travaillé pour CMS IT Services, CISCO Systems, Wipro Technologies et Ramco Systems dans des fonctions à fort impact commercial. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences sociales, ancien élève de l'Université centrale de Pondichéry et a suivi un programme résidentiel de développement des ressources humaines à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill.

Ses domaines d'expertise comprennent, entre autres, l'expérience des employés et la numérisation, les fusions et acquisitions, le développement du leadership et le coaching, les relations avec les employés, la gestion et l'évaluation des talents, la rémunération, la mobilité mondiale, le DEIB et le recrutement. Lors d'acquisitions, il a joué un rôle déterminant dans l'harmonisation des processus, des politiques et des technologies du point de vue des ressources humaines.