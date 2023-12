Master Ad Public Company Limited est une société thaïlandaise qui fournit des services de publicité. La société est engagée dans la publicité extérieure avec une gamme de publicité, d'images fixes et de médias numériques avec la technologie qui peut être liée à en ligne et tous les canaux de marketing. La société a deux segments : Le segment de la publicité et le segment des services d'installation de systèmes. Ses filiales comprennent Master and More Company Limited, qui s'occupe de la production et de la fourniture de services de supports publicitaires extérieurs ; Inkjet Images (Thailand) Company Limited, qui s'occupe de la production de supports publicitaires et de panneaux d'affichage ; VGI Global Media (Malaysia) Sdn Bhd, qui s'occupe de la fourniture de services publicitaires ; et VGI MACO (Singapore) Private Limited, qui s'occupe de l'investissement dans l'activité de supports publicitaires. Ses autres filiales sont Eye On Ads Company Limited, Green Ad Company Limited et Maco Outdoor Sdn Bhd, qui sont des sociétés holding.

Secteur Publicité et marketing