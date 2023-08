Master Style Public Company Limited est une société basée en Thaïlande, qui opère en tant qu'entrepreneur d'hôpitaux de chirurgie esthétique. La société propose quatre produits et services, tels que la chirurgie, les greffes de cheveux, le traitement des cheveux, la peau, la vente de produits et les programmes de soins postopératoires. L'hôpital propose une gamme complète de services chirurgicaux tels que la rhinoplastie, le lifting des sourcils, la chirurgie du visage, la chirurgie mammaire, la liposuccion et la chirurgie de remodelage, la chirurgie des yeux, la chirurgie de restructuration du visage, y compris les greffes de cheveux et le traitement des cheveux, ainsi que les soins de la peau et les traitements au laser grâce à la technologie et aux techniques médicales modernes. Ses services de soins de la peau et de traitement au laser sont divisés en quatre domaines : service laser, service de remodelage du visage, service de traitement et service d'amincissement. Ses services de soins capillaires comprennent le traitement de la chute des cheveux, des cheveux clairsemés et du cuir chevelu chauve grâce à un traitement complet. Il propose la vente de produits de soins personnels après une opération chirurgicale, tels qu'un soutien-gorge de maintien pour une opération d'augmentation mammaire, et plus encore.

Secteur Installations et services en soins de santé