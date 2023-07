MasterBrand, Inc. est un fabricant d'armoires résidentielles en Amérique du Nord. La société propose des produits pour la cuisine, la salle de bain et d'autres parties de la maison. Elle fournit une variété de conceptions, de finitions et de styles sur le marché des armoires : armoires de stock, semi-personnalisées et haut de gamme. Les marques de la société comprennent Aristokraft, Diamond, Decora, Homecrest, Kemper, KitchenCraft, MANTRA, Omega, Schrock, Starmark et Thomasville. Les produits sont distribués par un réseau de plus de 4 500 concessionnaires, détaillants et constructeurs. La société exploite environ 48 usines de fabrication, centres de distribution et entrepôts en Amérique du Nord.

Secteur Fournitures de construction et installation