MasterBrand, Inc. a annoncé la nomination de Patrick Shannon au conseil d'administration de la société, avec effet immédiat. M. Shannon a récemment occupé le poste de vice-président senior et directeur financier d'Allegion plc, un fournisseur mondial de produits et de solutions de contrôle d'accès mécaniques et électroniques pour les marchés commerciaux et résidentiels, suite à sa scission d'Ingersoll Rand en 2013 jusqu'en 2022. Avant la scission, il a passé 12 ans chez Ingersoll Rand où il a occupé divers postes de direction dans plusieurs divisions et au siège de l'entreprise.

M. Shannon a également été vice-président principal et directeur financier de OneCoast Network Holdings, où il a également occupé le poste de directeur général par intérim, et d'AGCO Corporation. Il a commencé sa carrière chez Arthur Andersen LLC et était expert-comptable agréé dans l'État de Géorgie. M. Shannon siège au conseil d'administration d'Astec Industries depuis 2024.

M. Shannon est titulaire d'un BBA en comptabilité de l'Université de Géorgie et d'un MBA de l'Université Mercer.